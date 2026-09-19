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Редукторная колонна Gitzo GS5313LGS Systematic, 5 серия, длинная купить с доставкой в Москве
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Редукторная колонна Gitzo GS5313LGS Systematic, 5 серия, длинная

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Редукторная колонна Gitzo GS5313LGS Systematic, 5 серия, длинная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361436
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Колонна
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х11
Вес, кг.
2

Описание товара Редукторная колонна Gitzo GS5313LGS Systematic, 5 серия, длинная

Редукторная центральная колонна Gitzo Systematic GS5313LGS — это длинное штативное приспособление для фотографов, которым требуется дополнительная высота и быстрая регулировка высоты. Эта центральная колонна из алюминия совместима со штативами Systematic 5 серии. Зубчатый механизм колонны предполагает, что тяжелые грузы могут быть подняты или опущены точно и безопасно и заблокированы и разблокированы с помощью простого поворотного механизма. Предохранитель при использовании вместе с новейшими штативами Systematic с кнопкой безопасности предотвращает выпадение колонны из штатива, даже если она случайно оставлена незаблокированной. Дополнительный охват высоты этой длинной центральной колонны делает позиционирование камеры более гибким. GS5313LGS заменяет GS5311LGS и включает в себя новейшие компоненты, в том числе литой диск в верхней и нижней части колонны.

Отзывы о товаре Редукторная колонна Gitzo GS5313LGS Systematic, 5 серия, длинная




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Колонна
Страна производитель
Китай
Описание
Редукторная центральная колонна Gitzo Systematic GS5313LGS — это длинное штативное приспособление для фотографов, которым требуется дополнительная высота и быстрая регулировка высоты. Эта центральная колонна из алюминия совместима со штативами Systematic 5 серии. Зубчатый механизм колонны предполагает, что тяжелые грузы могут быть подняты или опущены точно и безопасно и заблокированы и разблокированы с помощью простого поворотного механизма. Предохранитель при использовании вместе с новейшими штативами Systematic с кнопкой безопасности предотвращает выпадение колонны из штатива, даже если она случайно оставлена незаблокированной. Дополнительный охват высоты этой длинной центральной колонны делает позиционирование камеры более гибким. GS5313LGS заменяет GS5311LGS и включает в себя новейшие компоненты, в том числе литой диск в верхней и нижней части колонны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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