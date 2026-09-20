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Адаптер Manfrotto 019 Переходник с штифта 28мм на штифт 5/8" с резьбой 3/8" купить с доставкой в Москве
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Адаптер Manfrotto 019 Переходник с штифта 28мм на штифт 5/8" с резьбой 3/8"

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Адаптер Manfrotto 019 Переходник с штифта 28мм на штифт 5/8&quot; с резьбой 3/8&quot; - фото 1
Адаптер Manfrotto 019 Переходник с штифта 28мм на штифт 5/8&quot; с резьбой 3/8&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Manfrotto 019 Переходник с штифта 28мм на штифт 5/8&quot; с резьбой 3/8&quot; - фото 1
  • Адаптер Manfrotto 019 Переходник с штифта 28мм на штифт 5/8&quot; с резьбой 3/8&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496491
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х3
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер Manfrotto 019 Переходник с штифта 28мм на штифт 5/8" с резьбой 3/8"

Компактный адаптер — переходник с крепления 28 мм на крепление 16 мм. Оснащен резьбовым креплением 3/8? (мама) и ?? (папа).

Отзывы о товаре Адаптер Manfrotto 019 Переходник с штифта 28мм на штифт 5/8" с резьбой 3/8"




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный адаптер — переходник с крепления 28 мм на крепление 16 мм. Оснащен резьбовым креплением 3/8? (мама) и ?? (папа).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Manfrotto 019 Переходник с штифта 28мм на штифт 5/8" с резьбой 3/8" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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