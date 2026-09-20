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Шторки Manfrotto MVDDSHA для Digital Director купить с доставкой в Москве
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Шторки Manfrotto MVDDSHA для Digital Director

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Шторки Manfrotto MVDDSHA для Digital Director - фото 1
Шторки Manfrotto MVDDSHA для Digital Director - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шторка фото
  • Шторки Manfrotto MVDDSHA для Digital Director - фото 1
  • Шторки Manfrotto MVDDSHA для Digital Director - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496522
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Шторка фото
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
500

Описание товара Шторки Manfrotto MVDDSHA для Digital Director

Защищает экран iPadа от прямых солнечных лучей. Подходит для Digital Director для iPad Air 2 и iPad Air. Легко устанавливается, удобна в использовании. Защищает от яркого света и перегрева. Облегчает работу вне помещения

Отзывы о товаре Шторки Manfrotto MVDDSHA для Digital Director




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Шторка фото
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает экран iPadа от прямых солнечных лучей. Подходит для Digital Director для iPad Air 2 и iPad Air. Легко устанавливается, удобна в использовании. Защищает от яркого света и перегрева. Облегчает работу вне помещения
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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