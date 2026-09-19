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Штативная головка Manfrotto MH492LCD-BH купить с доставкой в Москве
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Штативная головка Manfrotto MH492LCD-BH

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Штативная головка Manfrotto MH492LCD-BH - фото 1
Штативная головка Manfrotto MH492LCD-BH - фото 2
Штативная головка Manfrotto MH492LCD-BH - фото 3
Штативная головка Manfrotto MH492LCD-BH - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Штативная головка Manfrotto MH492LCD-BH - фото 1
  • Штативная головка Manfrotto MH492LCD-BH - фото 2
  • Штативная головка Manfrotto MH492LCD-BH - фото 3
  • Штативная головка Manfrotto MH492LCD-BH - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385396
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
7
Ширина, см
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
200

Описание товара Штативная головка Manfrotto MH492LCD-BH

Оригинальная шаровая головка Manfrotto MH492LCD-BH. Шаровая мини головка присоединяется к нижней мониторов. Позволяет установить монитор на камеру, используя “холодный башмак”, расположенный в верхней части большинства видеокамер. Максимальная нагрузка до 4 кг.

Отзывы о товаре Штативная головка Manfrotto MH492LCD-BH




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
7
Ширина, см
9
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальная шаровая головка Manfrotto MH492LCD-BH. Шаровая мини головка присоединяется к нижней мониторов. Позволяет установить монитор на камеру, используя “холодный башмак”, расположенный в верхней части большинства видеокамер. Максимальная нагрузка до 4 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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