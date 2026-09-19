Основание видеоголовки Manfrotto 500BALL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Основание
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385113
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Основание
Высота, см
13
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
700
Описание товара Основание видеоголовки Manfrotto 500BALL
500BALL – полусфера для выравнивания видеоголов на штативах с чашей 100 мм.
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500BALL – полусфера для выравнивания видеоголов на штативах с чашей 100 мм.
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