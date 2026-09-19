Сумка для штатива Gitzo GC4101

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Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384134
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Сумка Gitzo Padded Bag GC4101 с уплотнителями — представитель семейства высококачественных сумок Gitzo для штативов. Это решение для переноски оборудования предназначено для комфортного хранения штативов в комбинации с головами со сложенном виде до 81 см. Сумка изготовлена из уплотненной нейлоновой ткани рипстоп, которая с одной стороны мягкая на ощупь, а с другой — защищает оборудование от ударов и повреждений. GC4101 выполнена в асимметричной форме с большим пространством с одной стороны для размещения больших голов. Доступ к содержимому осуществляется через две полноразмерные молнии. Имеет две экстрапрочные, выносливые и надежные ручки, пришитые снаружи и вокруг сумки, и фиксированный плечевой ремень для макимальной стабильности при переноске. Эта модель идеально подходит для штативов Gitzo Systematic и некоторых комплектов штативов с головами.
Сумка Gitzo Padded Bag GC4101 с уплотнителями — представитель семейства высококачественных сумок Gitzo для штативов. Это решение для переноски оборудования предназначено для комфортного хранения штативов в комбинации с головами со сложенном виде до 81 см. Сумка изготовлена из уплотненной нейлоновой ткани рипстоп, которая с одной стороны мягкая на ощупь, а с другой — защищает оборудование от ударов и повреждений. GC4101 выполнена в асимметричной форме с большим пространством с одной стороны для размещения больших голов. Доступ к содержимому осуществляется через две полноразмерные молнии. Имеет две экстрапрочные, выносливые и надежные ручки, пришитые снаружи и вокруг сумки, и фиксированный плечевой ремень для макимальной стабильности при переноске. Эта модель идеально подходит для штативов Gitzo Systematic и некоторых комплектов штативов с головами.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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