Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LDR D-профиля быстросъемная с резиновой основой
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LDR D-профиля быстросъемная с резиновой основой
Быстросъемная длинная площадка D-профиля Gitzo GS5370LDR Quick Release Plate с резиновой отделкой – это надежный аксессуар для штативной головы, который крепится к основанию камеры, что позволяет фотографам быстро, легко и безопасно устанавливать камеру на штатив, балансируя центр тяжести оборудования. GS5370SDR – удлиненная площадка Gitzo D-профиля (совместимая с Arca-Swiss) с двумя резиновыми полосками, обеспечивающими максимальное сцепление и надежность крепления. Она идеально подходит для телеобъективов. Поставляется с тремя 1/4 винтами для камеры (и винтовым адаптером 1/4 - 3/8), которые можно затянуть вручную, используя монету или прилагаемый шестигранный ключ. Этот аксессуар для штативной головы специально разработан так, чтобы быть простым в использовании, где бы ни находились фотографы, и независимо от инструментов, которые у них есть (или нет) с собой.
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