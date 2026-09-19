Top.Mail.Ru
Плоская площадка Gitzo GS3321SP Systematic 2, 3 и 4 серии купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Плоская площадка Gitzo GS3321SP Systematic 2, 3 и 4 серии

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Плоская площадка Gitzo GS3321SP Systematic 2, 3 и 4 серии
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361442
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Плоская площадка Gitzo GS3321SP Systematic 2, 3 и 4 серии

Плоская штативная площадка Gitzo Systematic GS3321SP серий 2/3/4 - это аналогичный аксессуар, что и стандартная плоская верхняя площадка, которая поставляется в комплекте с новым штативом Gitzo Systematic (серий 2, 3 или 4). Она помогает монтировать фотографическую или видеоголову с плоской базой или любое другое оборудование с внутренней резьбой 3/8. Резное кольцо на нижней стороне площадки совместимо с предохранителем обновленного штативного ассортимента Systematic от Gitzo и обеспечивает безопасность и защиту от случайных опрокидываний даже во время смены центральных компонентов. В нижней части площадки также есть крючок, позволяющий подвешивать гири или мешки под штативом для повышения стабильности. GS3321SP тщательно изготовлена из высококачественного алюминия, чтобы быть стойким и долговечным аксессуаром.

Отзывы о товаре Плоская площадка Gitzo GS3321SP Systematic 2, 3 и 4 серии




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Описание
Плоская штативная площадка Gitzo Systematic GS3321SP серий 2/3/4 - это аналогичный аксессуар, что и стандартная плоская верхняя площадка, которая поставляется в комплекте с новым штативом Gitzo Systematic (серий 2, 3 или 4). Она помогает монтировать фотографическую или видеоголову с плоской базой или любое другое оборудование с внутренней резьбой 3/8. Резное кольцо на нижней стороне площадки совместимо с предохранителем обновленного штативного ассортимента Systematic от Gitzo и обеспечивает безопасность и защиту от случайных опрокидываний даже во время смены центральных компонентов. В нижней части площадки также есть крючок, позволяющий подвешивать гири или мешки под штативом для повышения стабильности. GS3321SP тщательно изготовлена из высококачественного алюминия, чтобы быть стойким и долговечным аксессуаром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоская площадка Gitzo GS3321SP Systematic 2, 3 и 4 серии - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...