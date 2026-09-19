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Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361442
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Описание товара Плоская площадка Gitzo GS3321SP Systematic 2, 3 и 4 серии
Плоская штативная площадка Gitzo Systematic GS3321SP серий 2/3/4 - это аналогичный аксессуар, что и стандартная плоская верхняя площадка, которая поставляется в комплекте с новым штативом Gitzo Systematic (серий 2, 3 или 4). Она помогает монтировать фотографическую или видеоголову с плоской базой или любое другое оборудование с внутренней резьбой 3/8. Резное кольцо на нижней стороне площадки совместимо с предохранителем обновленного штативного ассортимента Systematic от Gitzo и обеспечивает безопасность и защиту от случайных опрокидываний даже во время смены центральных компонентов. В нижней части площадки также есть крючок, позволяющий подвешивать гири или мешки под штативом для повышения стабильности. GS3321SP тщательно изготовлена из высококачественного алюминия, чтобы быть стойким и долговечным аксессуаром.
Плоская штативная площадка Gitzo Systematic GS3321SP серий 2/3/4 - это аналогичный аксессуар, что и стандартная плоская верхняя площадка, которая поставляется в комплекте с новым штативом Gitzo Systematic (серий 2, 3 или 4). Она помогает монтировать фотографическую или видеоголову с плоской базой или любое другое оборудование с внутренней резьбой 3/8. Резное кольцо на нижней стороне площадки совместимо с предохранителем обновленного штативного ассортимента Systematic от Gitzo и обеспечивает безопасность и защиту от случайных опрокидываний даже во время смены центральных компонентов. В нижней части площадки также есть крючок, позволяющий подвешивать гири или мешки под штативом для повышения стабильности. GS3321SP тщательно изготовлена из высококачественного алюминия, чтобы быть стойким и долговечным аксессуаром.
Плоская площадка Gitzo GS3321SP Systematic 2, 3 и 4 серии - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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