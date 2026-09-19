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Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 купить с доставкой в Москве
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Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6

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Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 - фото 1
Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 - фото 2
Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 - фото 3
Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 - фото 4
Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 - фото 5
Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 - фото 1
  • Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 - фото 2
  • Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 - фото 3
  • Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 - фото 4
  • Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 - фото 5
  • Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385411
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
11.5
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
500

Описание товара Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6

MHXPRO-BHQ6 — шаровая голова новой серии XPRO выполнена из магниевого сплава: легкого и прочного. Голова обеспечивает не только скорость установки положения камеры, но и точность за счет возможности фиксации движения в трех плоскостях. Полимерный вкладыш обеспечивает плавное скольжение шара в оправе. Встроенный пузырьковый уровень облегчает выравнивание камеры относительно горизонта. MHXPRO-BHQ2 снабжена быстросъемной площадкой MSQ6PL, совместимой с системами крепления Arca-Swiss. Благодаря широкому распространению различных аксессуаров системы, голова пригодна для использования с разнообразным оборудованием Manfrotto и других производителей.

Отзывы о товаре Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
11.5
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
MHXPRO-BHQ6 — шаровая голова новой серии XPRO выполнена из магниевого сплава: легкого и прочного. Голова обеспечивает не только скорость установки положения камеры, но и точность за счет возможности фиксации движения в трех плоскостях. Полимерный вкладыш обеспечивает плавное скольжение шара в оправе. Встроенный пузырьковый уровень облегчает выравнивание камеры относительно горизонта. MHXPRO-BHQ2 снабжена быстросъемной площадкой MSQ6PL, совместимой с системами крепления Arca-Swiss. Благодаря широкому распространению различных аксессуаров системы, голова пригодна для использования с разнообразным оборудованием Manfrotto и других производителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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