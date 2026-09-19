Top.Mail.Ru
Струбцина для штативной колонны Manfrotto 349 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Струбцина для штативной колонны Manfrotto 349

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Струбцина для штативной колонны Manfrotto 349
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385366
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Струбцина
Высота, см
6
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
400

Описание товара Струбцина для штативной колонны Manfrotto 349

Универсальный зажим-струбцина, созданный для работы со штативными колоннами диаметром от 25 до 28 мм, например, от штативов серий 055 и 190. Зажим надёжно крепится к прочным поверхностям, доскам, плитам толщиной до 55 мм. Колонна с головкой вставляется в муфту зажима и фиксируется на нужной высоте. Идеальный аксессуар для съёмок природы, а также для биноклей и зрительных труб.

Отзывы о товаре Струбцина для штативной колонны Manfrotto 349




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Струбцина
Высота, см
6
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный зажим-струбцина, созданный для работы со штативными колоннами диаметром от 25 до 28 мм, например, от штативов серий 055 и 190. Зажим надёжно крепится к прочным поверхностям, доскам, плитам толщиной до 55 мм. Колонна с головкой вставляется в муфту зажима и фиксируется на нужной высоте. Идеальный аксессуар для съёмок природы, а также для биноклей и зрительных труб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина для штативной колонны Manfrotto 349 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...