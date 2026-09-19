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Трек короткий Syrp MC 600мм (SY0013-4001-50 купить с доставкой в Москве
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Трек короткий Syrp MC 600мм (SY0013-4001-50

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Трек короткий Syrp MC 600мм (SY0013-4001-50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386482
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Характеристики

Бренд
Syrp
Тип товара
Трек
Высота, см
12.5
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
800

Описание товара Трек короткий Syrp MC 600мм (SY0013-4001-50

Секция слайдера Magic Carpet длиной 60 см от Syrp выдерживает нагрузку до 7 кг и совместима с кареткой Magic Carpet и торцевыми заглушками (приобретаются отдельно).

Отзывы о товаре Трек короткий Syrp MC 600мм (SY0013-4001-50




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Характеристики
Бренд
Syrp
Тип товара
Трек
Высота, см
12.5
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Секция слайдера Magic Carpet длиной 60 см от Syrp выдерживает нагрузку до 7 кг и совместима с кареткой Magic Carpet и торцевыми заглушками (приобретаются отдельно).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трек короткий Syrp MC 600мм (SY0013-4001-50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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