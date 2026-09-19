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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385158
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Описание товара Видеоголовка Manfrotto Nitrotech 612 Fluid Video Head MVH612AH
Оригинальная видеоголова MVH612AH Manfrotto. Жидкостная видеоголова NITROTECH 612 оснащена системой постоянного контрбаланса, которая обеспечивает точное управление камерой и аксессуарами весом от 4 до 12 кг при высоте центра тяжести до 55 мм. Независимо от веса оборудования, которое вы используете, у вас будет полный контроль, несмотря на выбранные степени наклона. Работа с камерой стала намного проще и легче!. Система регулируемой плавности хода работает на основе совершенно новой жидкостной технологии, которая благодаря своей формуле устанавливает новый уровень производительности линейки Manfrotto, обеспечивая ровное, непрерывное движение при панорамировании и наклонах.
Оригинальная видеоголова MVH612AH Manfrotto. Жидкостная видеоголова NITROTECH 612 оснащена системой постоянного контрбаланса, которая обеспечивает точное управление камерой и аксессуарами весом от 4 до 12 кг при высоте центра тяжести до 55 мм. Независимо от веса оборудования, которое вы используете, у вас будет полный контроль, несмотря на выбранные степени наклона. Работа с камерой стала намного проще и легче!. Система регулируемой плавности хода работает на основе совершенно новой жидкостной технологии, которая благодаря своей формуле устанавливает новый уровень производительности линейки Manfrotto, обеспечивая ровное, непрерывное движение при панорамировании и наклонах.
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