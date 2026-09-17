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Штативная голова для монопода Manfrotto 234RC купить с доставкой в Москве
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Штативная голова для монопода Manfrotto 234RC

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Штативная голова для монопода Manfrotto 234RC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативная головка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 30133
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативная головка
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
1

Описание товара Штативная голова для монопода Manfrotto 234RC

Голова Manfrotto 234RC была специально разработана для использования с моноподами. Простая в применении наклоняемая штативная головка, позволяющая поворачивать камеру на 90° для горизонтальной или вертикальной съёмки. Допустимая нагрузка 2.5 кг. Подробнее:. Эта миниатюрная штативная головка идеальный выбор для использования с моноподами. Manfrotto 234RC изготовлена из высокопрочных и износостойких материалов, что является гарантией надежной фиксации и долговечного использования. Головка Manfrotto позволяет поворачивать камеру на 90° для горизонтальной или вертикальной съёмки. Головка оснащается быстросъёмной площадкой и дополнительным фиксатором. Простая и удобная в использовании.

Отзывы о товаре Штативная голова для монопода Manfrotto 234RC




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативная головка
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Голова Manfrotto 234RC была специально разработана для использования с моноподами. Простая в применении наклоняемая штативная головка, позволяющая поворачивать камеру на 90° для горизонтальной или вертикальной съёмки. Допустимая нагрузка 2.5 кг. Подробнее:. Эта миниатюрная штативная головка идеальный выбор для использования с моноподами. Manfrotto 234RC изготовлена из высокопрочных и износостойких материалов, что является гарантией надежной фиксации и долговечного использования. Головка Manfrotto позволяет поворачивать камеру на 90° для горизонтальной или вертикальной съёмки. Головка оснащается быстросъёмной площадкой и дополнительным фиксатором. Простая и удобная в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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