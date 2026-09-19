Top.Mail.Ru
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 6
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 7
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 8
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 9
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 10
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 11
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 12
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 13
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 14
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1300 Вт
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 6
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 7
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 8
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 9
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 10
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 11
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 12
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 13
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 14
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
8 910 руб.  11 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347774
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1300 Вт
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
25
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х23
Вес, кг.
5.2

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300

Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 предназначен для забора воды с глубины и осушения емкостей. Имеет мощный электрический привод, ударопрочный корпус и универсальный соединительный штуцер. Оснащен поплавком, который реагирует на уровень воды в емкости и обеспечивает автоматическое включение/выключение насоса. Производительность модели составляет 420 л/мин. Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Универсальный соединительный штуцер; Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине; Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300. Насос - 1 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Руководство по эксплуатации; Коробка.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1300 Вт
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
25
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 предназначен для забора воды с глубины и осушения емкостей. Имеет мощный электрический привод, ударопрочный корпус и универсальный соединительный штуцер. Оснащен поплавком, который реагирует на уровень воды в емкости и обеспечивает автоматическое включение/выключение насоса. Производительность модели составляет 420 л/мин. Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Универсальный соединительный штуцер; Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине; Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300. Насос - 1 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Руководство по эксплуатации; Коробка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...