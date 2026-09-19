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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1300 Вт
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
8 910 руб.
11 700
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347774
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Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300
Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 предназначен для забора воды с глубины и осушения емкостей. Имеет мощный электрический привод, ударопрочный корпус и универсальный соединительный штуцер. Оснащен поплавком, который реагирует на уровень воды в емкости и обеспечивает автоматическое включение/выключение насоса. Производительность модели составляет 420 л/мин.
Поплавковый выключатель - автоматическая работа;
Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика;
Ручка для удобства погружения и переноски насоса;
Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева;
Не требует обслуживания;
Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества;
Универсальный соединительный штуцер;
Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине;
Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300.
Насос - 1 шт.;
Штуцер выходной - 1 шт.;
Руководство по эксплуатации;
Коробка.
Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 предназначен для забора воды с глубины и осушения емкостей. Имеет мощный электрический привод, ударопрочный корпус и универсальный соединительный штуцер. Оснащен поплавком, который реагирует на уровень воды в емкости и обеспечивает автоматическое включение/выключение насоса. Производительность модели составляет 420 л/мин.
Поплавковый выключатель - автоматическая работа;
Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика;
Ручка для удобства погружения и переноски насоса;
Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева;
Не требует обслуживания;
Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества;
Универсальный соединительный штуцер;
Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине;
Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300.
Насос - 1 шт.;
Штуцер выходной - 1 шт.;
Руководство по эксплуатации;
Коробка.
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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