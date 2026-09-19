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Садовый насос дренажный Patriot F300 купить с доставкой в Москве
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Садовый насос дренажный Patriot F300

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Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 1
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 2
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 3
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 4
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 5
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 6
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 7
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 8
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 9
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 10
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 11
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 12
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 13
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 14
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 15
Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250 Вт
Высота подъема
5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
грязная
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 1
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 2
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 3
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 4
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 5
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 6
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 7
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 8
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 9
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 10
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 11
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 12
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 13
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 14
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 15
  • Садовый насос дренажный Patriot F300 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
2 920 руб.  3 623 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394089
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250 Вт
Высота подъема
5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
16
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х16
Вес, кг.
3.3

Описание товара Садовый насос дренажный Patriot F300

Погружной дренажный насос предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, котлованов и бассейнов, как в быту, так и в промышленности. Диаметр твердых пропускаемых частиц до 5 мм. Двигатель насоса адаптирован к российским сетям электроснабжения (198-230 В). Для исключения попадания влаги в двигатель, применена новая система уплотнения. В конструкции статического сальника предусмотрена прижимная пружина, которая рассчитана на весь срок службы насоса.

Отзывы о товаре Садовый насос дренажный Patriot F300




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250 Вт
Высота подъема
5
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
16
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной дренажный насос предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, котлованов и бассейнов, как в быту, так и в промышленности. Диаметр твердых пропускаемых частиц до 5 мм. Двигатель насоса адаптирован к российским сетям электроснабжения (198-230 В). Для исключения попадания влаги в двигатель, применена новая система уплотнения. В конструкции статического сальника предусмотрена прижимная пружина, которая рассчитана на весь срок службы насоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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