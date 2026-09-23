Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4
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Характеристики
Описание товара Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4
Насос фонтанный ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4 Фонтанный насос «ЗУБР» – это простое решение для украшения Вашего участка. С его помощью любой водоем превращается в водопад или фонтан с различными формами струй: «гейзер», «каскад» и «колокольчик». Надежная неприхотливая конструкция и корпус из высококачественных материалов гарантируют долгий срок службы изделия. Предназначены для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй, а также водопадом. Могут использоваться для перекачки чистой и загрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели. Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра Губчатый фильтр для защиты насоса от попадания частиц грязи Соединительный штуцер 1/2” или 1” Надежное крепление к плиточному или пластиковому дну водоема обеспечат присоски Возможность организации водопада Идеально подходит для небольших и средних прудов
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
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