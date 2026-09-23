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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4 купить с доставкой в Москве
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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4

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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4 - фото 1
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4 - фото 2
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4 - фото 3
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
85
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4 - фото 1
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4 - фото 2
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4 - фото 3
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
85
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
24.3
Высота, см
16.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х17
Вес, кг.
3.43

Описание товара Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4

Насос фонтанный ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4 Фонтанный насос «ЗУБР» – это простое решение для украшения Вашего участка. С его помощью любой водоем превращается в водопад или фонтан с различными формами струй: «гейзер», «каскад» и «колокольчик». Надежная неприхотливая конструкция и корпус из высококачественных материалов гарантируют долгий срок службы изделия. Предназначены для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй, а также водопадом. Могут использоваться для перекачки чистой и загрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели. Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра Губчатый фильтр для защиты насоса от попадания частиц грязи Соединительный штуцер 1/2” или 1” Надежное крепление к плиточному или пластиковому дну водоема обеспечат присоски Возможность организации водопада Идеально подходит для небольших и средних прудов

Отзывы о товаре Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
85
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
2
Развернуть
Ширина, см
24.3
Высота, см
16.8
Страна производитель
Китай
Описание
Насос фонтанный ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4 Фонтанный насос «ЗУБР» – это простое решение для украшения Вашего участка. С его помощью любой водоем превращается в водопад или фонтан с различными формами струй: «гейзер», «каскад» и «колокольчик». Надежная неприхотливая конструкция и корпус из высококачественных материалов гарантируют долгий срок службы изделия. Предназначены для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй, а также водопадом. Могут использоваться для перекачки чистой и загрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели. Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра Губчатый фильтр для защиты насоса от попадания частиц грязи Соединительный штуцер 1/2” или 1” Надежное крепление к плиточному или пластиковому дну водоема обеспечат присоски Возможность организации водопада Идеально подходит для небольших и средних прудов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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