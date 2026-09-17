Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Мощность
260
Высота подъема
8
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%4 700 руб. 4 988 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 142676
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Мощность
260
Высота подъема
8
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х19х16
Вес, кг.
5
Описание товара Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80
Циркулярный насос Джилекс Циркуль 32/80 280 оснащен мощным двигателем с высоким эксплуатационным ресурсом. Данное устройство предназначено для работы в системах бытового отопления и кондиционирования загородных домов. Прост и удобен в использовании. Насос имеет три скорости работы и оборудован системой защиты от перегрузки. Чугунный корпус увеличивает надежность и срок службы агрегата. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Мощность
260
Высота подъема
8
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Страна производитель
Россия
Циркулярный насос Джилекс Циркуль 32/80 280 оснащен мощным двигателем с высоким эксплуатационным ресурсом. Данное устройство предназначено для работы в системах бытового отопления и кондиционирования загородных домов. Прост и удобен в использовании. Насос имеет три скорости работы и оборудован системой защиты от перегрузки. Чугунный корпус увеличивает надежность и срок службы агрегата. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
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