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Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 купить с доставкой в Москве
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Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900

5 Отзывы
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Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 6
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 7
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
900
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
230
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 6
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 7
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
4 970 руб.  5 888 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347777
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900
4 970 руб. -16%
5 888 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
9
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
900
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
230
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
17.5
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х18
Вес, кг.
5.05

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900

Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900

Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2023
Андрей Э.

Достоинства:


Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2023
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
9
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
900
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
230
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
17.5
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2023
Андрей Э.

Достоинства:


Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2023
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает


Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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