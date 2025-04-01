Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
900
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
230
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%4 970 руб. 5 888 руб.
В наличии
Код товара: 347777
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Загружаем...
4 970 руб. -16%
5 888 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
9
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
900
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
230
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
17.5
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х18
Вес, кг.
5.05
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
9
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
900
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
230
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
17.5
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, поплавковый, для грязной воды, дренажный, поплавковый, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, поплавковый, для грязной воды, дренажный, поплавковый, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Достоинства:
Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Достоинства:
Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Достоинства:
Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900
Достоинства:
Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Достоинства:
Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Достоинства:
Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает