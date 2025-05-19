Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С
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Характеристики
Описание товара Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С
Дренажный насос для грязной воды ЗУБР НПГ-М3-1100-С применяется для перекачки загрязненных жидкостей с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм. Надежность. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и пластика, благодаря чему отличается прочностью и устойчивостью к воздействию коррозии. Для защиты от работы вхолостую предусмотрен внешний поплавковый механизм, который отключает и включает насос в зависимости от уровня воды. Способен поднимать воду на высоту до 9.5 м, что говорит о высокой производительности. Особенности: Удобная транспортировка. На корпусе предусмотрены углубления для удобства переноски агрегата. Автоматический контроль за уровнем воды. В конструкции ЗУБР НПГ-М3-1100-С предусмотрен поплавковый выключатель, который включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком уровне воды. Универсальное соединение. Патрубок универсального размера для подсоединения шлангов различных типов. Преимущества: Небольшие габариты - компактная установка Двигатель с медной обмоткой имеет увеличенный ресурс, позволяющий использовать изделие в интенсивном режиме более 5 лет Термопредохранитель для защиты от перегрева Износостойкая рабочая крыльчатка гарантирует тихую и бесперебойную работу Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине Высокая производительность Автоматический контроль уровня воды Простота обслуживания Высокая степень защиты от пыли и влаги - IP68
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Достоинства:
Комментарий:
купили на замену сгоревшему насосу для откачки воды из подвала, со своей задачей справляется хорошо, главное, чтобы хорошо послужил.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо забрал не проверял надеюсь всё работать будет как надо
Достоинства:
Комментарий:
хороший насос. качает хорошо из колодца.
Достоинства:
Комментарий:
Немного напор не соответсвует, за 21 сек набрал 10 л ведро
Отзывы о товаре Насос погружной дренажный ЗУБР НПГ-М3-1100-С
Достоинства:
Комментарий:
купили на замену сгоревшему насосу для откачки воды из подвала, со своей задачей справляется хорошо, главное, чтобы хорошо послужил.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо забрал не проверял надеюсь всё работать будет как надо
Достоинства:
Комментарий:
хороший насос. качает хорошо из колодца.
Достоинства:
Комментарий:
Немного напор не соответсвует, за 21 сек набрал 10 л ведро