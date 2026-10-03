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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 купить с доставкой в Москве
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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750

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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 6
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 7
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 8
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 9
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 10
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 11
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 12
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 13
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 14
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 15
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
750 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Качество воды
чистая
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 6
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 7
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 8
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 9
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 10
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 11
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 12
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 13
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 14
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 15
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
6 260 руб.  7 113 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266942
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750
6 260 руб. -12%
7 113 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
750 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
22
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х19
Вес, кг.
5.36

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750

Погружной дренажный насос для чистой воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ НПЧ-Т3-750 предназначен для перекачивания воды на садовых участках. Оснащен двигателем с медной обмоткой, что увеличивает ресурс работы . Корпус выполнен из высокопрочного пластика, крыльчатка - из износостойкого материала. Поплавок реагирует на изменение уровня воды, обеспечивает автоматический режим работы и надежность. Защищает от "сухого хода". Поддержание заданного уровня воды; Устойчив на любой поверхности; Автоматическая работа; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Износостойкая крыльчатка гарантирует тихую и бесперебойную работу; Выдвижная ручка для удобства переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Высококачественные уплотнения производства Тайвань для длительного срока службы. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации; Коробка.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
750 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Развернуть
Ширина, см
22
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной дренажный насос для чистой воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ НПЧ-Т3-750 предназначен для перекачивания воды на садовых участках. Оснащен двигателем с медной обмоткой, что увеличивает ресурс работы . Корпус выполнен из высокопрочного пластика, крыльчатка - из износостойкого материала. Поплавок реагирует на изменение уровня воды, обеспечивает автоматический режим работы и надежность. Защищает от "сухого хода". Поддержание заданного уровня воды; Устойчив на любой поверхности; Автоматическая работа; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Износостойкая крыльчатка гарантирует тихую и бесперебойную работу; Выдвижная ручка для удобства переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Высококачественные уплотнения производства Тайвань для длительного срока службы. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации; Коробка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПЧ-Т3-750 - по цене 6260 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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