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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5 купить с доставкой в Москве
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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5

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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5 - фото 1
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5 - фото 2
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5 - фото 3
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
50
Высота подъема
2.5
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Качество воды
чистая
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5 - фото 1
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5 - фото 2
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5 - фото 3
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603753
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
50
Высота подъема
2.5
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
21
Высота, см
14.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х15
Вес, кг.
2.33

Описание товара Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5

Насос фонтанный ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5 Предназначен для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй, а также водопадом. Может использоваться для перекачки чистой и загрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели Особенности: Максимальный размер фильтруемых частиц 2 мм Выходной штуцер 1/2 дюйма Максимальная температура воды 35 градусов Типы струи - большой и малый каскады 100–120 см, гейзер 18–25 см, колокольчик 38–45 см Надежная неприхотливая конструкция и корпус из высококачественных материалов гарантируют долгий срок службы изделия Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра Губчатый фильтр для защиты насоса от попадания частиц грязи Надежное крепление к плиточному или пластиковому дну водоема обеспечат присоски Возможность организации водопада

Отзывы о товаре Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
50
Высота подъема
2.5
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
21
Высота, см
14.9
Страна производитель
Китай
Описание
Насос фонтанный ЗУБР ЗНФЧ-33-2.5 Предназначен для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй, а также водопадом. Может использоваться для перекачки чистой и загрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели Особенности: Максимальный размер фильтруемых частиц 2 мм Выходной штуцер 1/2 дюйма Максимальная температура воды 35 градусов Типы струи - большой и малый каскады 100–120 см, гейзер 18–25 см, колокольчик 38–45 см Надежная неприхотливая конструкция и корпус из высококачественных материалов гарантируют долгий срок службы изделия Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра Губчатый фильтр для защиты насоса от попадания частиц грязи Надежное крепление к плиточному или пластиковому дну водоема обеспечат присоски Возможность организации водопада
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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