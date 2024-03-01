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Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 купить с доставкой в Москве
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Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250

6 Отзывы
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Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
7
Качество воды
чистая
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 840 руб.  4 280 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266938
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250
2 840 руб. -34%
4 280 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
19
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х16
Вес, кг.
3.3

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250

Дренажный насос для чистой воды Зубр МАСТЕР М1 НПЧ-М1-250 обладает высокой производительностью и надежностью. Используется на садовых участках для перекачивания воды. Имеет пластиковый корпус, поэтому отличается небольшим весом. Поплавок обеспечивает автоматический режим работы. Высокая производительность дренажного насоса для чистой воды Зубр МАСТЕР М1 НПЧ-М1-250; Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды; Термопредохранитель; Пластиковый корпус не подвержен коррозии; Регулировка уровня включения и выключения насоса; Универсальный соединительный штуцер от 1'' до 1 1/2''. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250

Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное! Сразу пустил в работу. Откачивал талую воду. Шланг подсоеденил на 3/4 дюйма, другого не было, за 20 минут работы откачал около 2ух кубов. Работает почти безшумно, слышно как втягивает ледяную шугу. Минимальный уровень воды около 4 см, дальше не втягивает. Для откачки воды надо поплавок закрепить вертикально вверх. Мне понравилось с ним работать.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2024
евгений р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший насос.обычно хватает на 2года.посмотрим сколько продержится этот.качает хорошо хоть и небольшой.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Екатерина И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший насос, но не для выгребных ям. Быстро забивается.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2023
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос! Использую на даче для полива из бочки!
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2023
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
пока покурили 2кольца с колодца метрового диаметра с песком как небывало
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2023
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
работает тихо, совсем неслышно, это радует и удобно, что отключается сам.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
19
Высота, см
29
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос для чистой воды Зубр МАСТЕР М1 НПЧ-М1-250 обладает высокой производительностью и надежностью. Используется на садовых участках для перекачивания воды. Имеет пластиковый корпус, поэтому отличается небольшим весом. Поплавок обеспечивает автоматический режим работы. Высокая производительность дренажного насоса для чистой воды Зубр МАСТЕР М1 НПЧ-М1-250; Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды; Термопредохранитель; Пластиковый корпус не подвержен коррозии; Регулировка уровня включения и выключения насоса; Универсальный соединительный штуцер от 1'' до 1 1/2''. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное! Сразу пустил в работу. Откачивал талую воду. Шланг подсоеденил на 3/4 дюйма, другого не было, за 20 минут работы откачал около 2ух кубов. Работает почти безшумно, слышно как втягивает ледяную шугу. Минимальный уровень воды около 4 см, дальше не втягивает. Для откачки воды надо поплавок закрепить вертикально вверх. Мне понравилось с ним работать.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2024
евгений р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший насос.обычно хватает на 2года.посмотрим сколько продержится этот.качает хорошо хоть и небольшой.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Екатерина И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший насос, но не для выгребных ям. Быстро забивается.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2023
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос! Использую на даче для полива из бочки!
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2023
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
пока покурили 2кольца с колодца метрового диаметра с песком как небывало
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2023
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
работает тихо, совсем неслышно, это радует и удобно, что отключается сам.


Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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