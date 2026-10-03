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Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч купить с доставкой в Москве
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Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч

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Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 1
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 2
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 3
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 4
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 5
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 6
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 7
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 8
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 9
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
вихревой
Потребляемая мощность
400
Глубина погружения
8
Производительность, л/мин
35
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 1
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 2
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 3
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 4
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 5
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 6
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 7
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 8
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 9
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
3 210 руб.  4 113 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266946
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч
3 210 руб. -22%
4 113 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Максимальный напор
35
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
вихревой
Потребляемая мощность
400
Глубина погружения
8
Производительность, л/мин
35
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
13.5
Высота, см
15.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х17
Вес, кг.
5

Описание товара Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч

Высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция - это то, что нужно для дачного участка. Чугунный корпус предохраняет внутренние детали от повреждения и обеспечивает долгий срок службы. Благодаря компактной конструкции насос легко установить даже в ограниченном пространстве, а крепления-ножки способствуют устойчивости. При помощи этого насоса вы без труда решите проблему водоснабжения и полива растений на участке

Отзывы о товаре Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Максимальный напор
35
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
вихревой
Потребляемая мощность
400
Глубина погружения
8
Производительность, л/мин
35
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
13.5
Развернуть
Высота, см
15.3
Страна производитель
Китай
Описание
Высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция - это то, что нужно для дачного участка. Чугунный корпус предохраняет внутренние детали от повреждения и обеспечивает долгий срок службы. Благодаря компактной конструкции насос легко установить даже в ограниченном пространстве, а крепления-ножки способствуют устойчивости. При помощи этого насоса вы без труда решите проблему водоснабжения и полива растений на участке
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-400-Ч - по цене 3210 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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