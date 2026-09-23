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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды купить с доставкой в Москве
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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды

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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 1
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 2
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 3
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 4
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 5
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 6
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 7
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 8
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
28 Вт
Высота подъема
1
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Качество воды
чистая
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 1
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 2
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 3
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 4
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 5
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 6
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 7
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 8
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603749
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды
2 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
28 Вт
Высота подъема
1
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
20
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х11
Вес, кг.
4

Описание товара Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды

Фонтанный насос Зубр ЗНФЧ-20-1.6 предназначен для декорирования садового пруда. Максимальная глубина установки насоса составляет 3 метра. В комплект поставки входят две насадки: каскад 70 см, колокольчик 50 см. В конструкции установлен губчатый фильтр, который предотвращает попадание твердых частиц внутрь механизма. Благодаря двум присоскам, насос надежно крепится к плиточному или пластиковому дну водоема. Модель не подходит для организации водопада.

Отзывы о товаре Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
28 Вт
Высота подъема
1
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
20
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Фонтанный насос Зубр ЗНФЧ-20-1.6 предназначен для декорирования садового пруда. Максимальная глубина установки насоса составляет 3 метра. В комплект поставки входят две насадки: каскад 70 см, колокольчик 50 см. В конструкции установлен губчатый фильтр, который предотвращает попадание твердых частиц внутрь механизма. Благодаря двум присоскам, насос надежно крепится к плиточному или пластиковому дну водоема. Модель не подходит для организации водопада.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6, для чистой воды - данный товар вы можете купить по цене 2130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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