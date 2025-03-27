Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт
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Характеристики
Описание товара Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт
Дренажный насос ЗУБР НПГ-М1-300 для грязной воды, 300 Вт Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Преимущества Компактный высокопроизводительный насос; Универсальный насос способен перекачивать чистую и загрязненную воду с допускаемым размером частиц включений мягких фракций до 35 мм; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое вкл/выкл при изменении уровня воды; Регулировка уровней вкл/выкл насоса; Термопредохранитель для защиты от перегрева;
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление от товара очень хорошее. При регистрации товара на сайте производителя дают расширенную гарантию на 5 лет. Как говорится: будем посмотреть...
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл без задержек, работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь товар хороший, фирма внушает доверие. Могу проверить только весной-летом на даче.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный малыш, 8 раз в этом году пришлось воду откачивать из погреба
Достоинства:
Комментарий:
Пока не использовал, только проверил - работает хорошо! И по ощущениям добротный насос.
Достоинства:
Комментарий:
хороший насос, работает тихо, берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
на первый взгляд всë супер, Ещё надо проверять.
Достоинства:
Комментарий:
Опробовал в работе. Пока без отказная работа. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос, работает тихо, качает хорошо, приемлемая цена.
Отзывы о товаре Насос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление от товара очень хорошее. При регистрации товара на сайте производителя дают расширенную гарантию на 5 лет. Как говорится: будем посмотреть...
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл без задержек, работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь товар хороший, фирма внушает доверие. Могу проверить только весной-летом на даче.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный малыш, 8 раз в этом году пришлось воду откачивать из погреба
Достоинства:
Комментарий:
Пока не использовал, только проверил - работает хорошо! И по ощущениям добротный насос.
Достоинства:
Комментарий:
хороший насос, работает тихо, берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
на первый взгляд всë супер, Ещё надо проверять.
Достоинства:
Комментарий:
Опробовал в работе. Пока без отказная работа. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос, работает тихо, качает хорошо, приемлемая цена.