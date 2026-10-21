Насос фонтанный FNP31-24, 31 Вт, подъем 2,4 м, 1500 л/ч, колокольчик/2 каскада/гейзер Denzel
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Мощность
31
Высота подъема
2.4
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
В наличии
Код товара: 649319
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2 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Мощность
31
Высота подъема
2.4
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Забор воды
верхний
Ширина, см
3.5
Высота, см
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х35
Вес, кг.
2.5
Описание товара Насос фонтанный FNP31-24, 31 Вт, подъем 2,4 м, 1500 л/ч, колокольчик/2 каскада/гейзер Denzel
Фонтанный насос Denzel FNP31-24 99031 мощностью 31 Вт, с насадками колокольчик/гейзер/каскад, перекачивает 1500 л воды в час и обеспечивает максимальную высоту подъема 2,4 м. Позволяет создать декоративный фонтан, украсив водоем и оживив ландшафт дачного участка. Установив одну из входящих в комплект насадок, можно получить наиболее подходящий тип струи: в виде колокольчика, гейзера, большого или малого каскада. Также в конструкции насоса предусмотрен специальный патрубок для создания водопада.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: фонтанный, 3 м, Насос погружной
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Мощность
31
Высота подъема
2.4
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Забор воды
верхний
Ширина, см
3.5
Высота, см
3.2
Страна производитель
Китай
Фонтанный насос Denzel FNP31-24 99031 мощностью 31 Вт, с насадками колокольчик/гейзер/каскад, перекачивает 1500 л воды в час и обеспечивает максимальную высоту подъема 2,4 м. Позволяет создать декоративный фонтан, украсив водоем и оживив ландшафт дачного участка. Установив одну из входящих в комплект насадок, можно получить наиболее подходящий тип струи: в виде колокольчика, гейзера, большого или малого каскада. Также в конструкции насоса предусмотрен специальный патрубок для создания водопада.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: фонтанный, 3 м, Насос погружной
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: фонтанный, 3 м, Насос погружной
Насос фонтанный FNP31-24, 31 Вт, подъем 2,4 м, 1500 л/ч, колокольчик/2 каскада/гейзер Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос фонтанный FNP31-24, 31 Вт, подъем 2,4 м, 1500 л/ч, колокольчик/2 каскада/гейзер Denzel