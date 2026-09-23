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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 купить с доставкой в Москве
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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0

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Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 1
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 2
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 3
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 4
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 5
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 6
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 7
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
38 Вт
Высота подъема
2
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Качество воды
чистая
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 1
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 2
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 3
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 4
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 5
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 6
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 7
  • Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
38 Вт
Высота подъема
2
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
15.9
Высота, см
19.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х15
Вес, кг.
1.75

Описание товара Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0

Насос фонтанный ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 Фонтанный насос «ЗУБР» – это простое решение для украшения Вашего участка. С его помощью любой водоем превращается в водопад или фонтан с различными формами струй: «гейзер», «каскад» и «колокольчик». Надежная неприхотливая конструкция и корпус из высококачественных материалов гарантируют долгий срок службы изделия. Предназначен для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй, а также водопадом. Может использоваться для перекачки чистой и загрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели. Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра Губчатый фильтр для защиты насоса от попадания частиц грязи Соединительный штуцер 1/2” или 1” Надежное крепление к плиточному или пластиковому дну водоема обеспечат присоски Возможность организации водопада Идеально подходит для небольших и средних прудов

Отзывы о товаре Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
38 Вт
Высота подъема
2
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
15.9
Высота, см
19.8
Страна производитель
Китай
Описание
Насос фонтанный ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 Фонтанный насос «ЗУБР» – это простое решение для украшения Вашего участка. С его помощью любой водоем превращается в водопад или фонтан с различными формами струй: «гейзер», «каскад» и «колокольчик». Надежная неприхотливая конструкция и корпус из высококачественных материалов гарантируют долгий срок службы изделия. Предназначен для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй, а также водопадом. Может использоваться для перекачки чистой и загрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели. Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра Губчатый фильтр для защиты насоса от попадания частиц грязи Соединительный штуцер 1/2” или 1” Надежное крепление к плиточному или пластиковому дну водоема обеспечат присоски Возможность организации водопада Идеально подходит для небольших и средних прудов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0 - этот товар вы можете купить по цене 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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