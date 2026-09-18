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Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час купить с доставкой в Москве
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Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час

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Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 1
Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 2
Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 3
Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 4
Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 5
Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 6
Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 7
Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 8
Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 9
Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 10
Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 11
Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 1
  • Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 2
  • Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 3
  • Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 4
  • Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 5
  • Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 6
  • Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 7
  • Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 8
  • Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 9
  • Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 10
  • Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 11
  • Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
3 220 руб.  5 181 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217824
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, кг.
4.05

Описание товара Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час

Мультифункциональный погружной дренажный насос предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, для отвода фильтрационных отработанных загрязненных жидкостей из сточных канав, котлованов и бассейнов, как в быту, так и в промышленности. Диаметр твердых пропускаемых частиц до 35 мм.

Отзывы о товаре Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Описание
Мультифункциональный погружной дренажный насос предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, для отвода фильтрационных отработанных загрязненных жидкостей из сточных канав, котлованов и бассейнов, как в быту, так и в промышленности. Диаметр твердых пропускаемых частиц до 35 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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