Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%3 220 руб. 5 181 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217824
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, кг.
4.05
Описание товара Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час
Мультифункциональный погружной дренажный насос предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, для отвода фильтрационных отработанных загрязненных жидкостей из сточных канав, котлованов и бассейнов, как в быту, так и в промышленности. Диаметр твердых пропускаемых частиц до 35 мм.
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Садовый насос дренажный Patriot F 500 D 500Вт 7500л/час - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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