Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267)
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Характеристики
Описание товара Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267)
Дренажный насос Denzel DP450S отлично справляется с выкачиванием грязной воды с фракциями до 30 мм из затопленных помещений. Также подходит для подачи чистой воды из колодцев и водоемов или организации системы полива сада и огорода. Эффективность работы благодаря высокой скорости перекачки 200 л/мин и напору 6 м. Поплавковый механизм обеспечивает защиту от сухого хода. Просто установить - насос опускается в вертикальном положении с помощью троса на глубину до 7 м. Преимущества: Большой ресурс и надежность благодаря корпусу из прочного пластика, торцевому уплотнению из карбида кремния и валу из нержавеющей стали. Универсальный патрубок 1/4",1" дюйма позволяет подсоединять шланг без переходника. Небольшие габариты позволяют устанавливать насос в узких колодцах. Степень защиты IPX8 исключает попадание воды на электронные компоненты. Благодаря кабелю 10 м насос можно использовать даже на большой глубине. На корпусе насоса предусмотрена эргономичная ручка для удобства транспортировки. В комплекте идут два сменных основания для работы с водой разной степени загрязнения.
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Отзывы о товаре Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор 6 м, 12000 л/ч Denzel (97267)