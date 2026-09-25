Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97242, СПН450-Ч, 450 Вт, напор 40 м, 2100 л/ч, чугун
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97242, СПН450-Ч, 450 Вт, напор 40 м, 2100 л/ч, чугун
Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч 97242 мощностью 450 Вт и производительностью 2100 л/ч, с чугунным корпусом насосной части, создает напор до 40 м и применяется для организации систем полива и водоснабжения в загородном доме. Способен поднимать чистую воду с глубины до 8 м из водоемов, резервуаров и колодцев. Обеспечивает стабильный напор даже на верхних этажах дома, а скорости перекачки достаточно для организации нескольких точек водоразбора.
Преимущества
- Чугунная насосная часть — конструкция отличается надежностью и низким уровнем шума во время работы.
- Улучшенное охлаждение двигателя — корпус из алюминиевого сплава имеет ребристую поверхность.
- Долговечность — благодаря прочной крыльчатке из латуни насос выдерживает активное использование.
- Эффективная работа — сухой ротор обеспечивает высокий КПД при небольших затратах энергии.
- Отверстия в ножках — устройство можно закрепить на рабочей поверхности для устойчивости и снижения вибрации.
- Компактность — небольшие габариты и вес 5,15 кг упрощают транспортировку и хранение насоса.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: Насос поверхностный, 8 м, для чистой воды, электронный, для чистой воды, для чистой воды
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитНасос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-25-2.0
-
В наличииЦена 2 840 руб. 4 280 руб.710 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-250
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитНасос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-23-1.9-C
-
В наличииЦена 2 920 руб. 3 713 руб.730 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-400
-
В наличииЦена 2 930 руб. 4 400 руб.733 руб. в СплитНасос погружной дренажный ЗУБР, НПГ-М1-300 300 Вт
-
В наличииЦена 2 990 руб. 4 430 руб.748 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-400
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитДренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, ...
-
В наличииЦена 3 210 руб. 4 113 руб.803 руб. в СплитНасос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1...
-
В наличииЦена 3 290 руб. 4 100 руб.823 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550
-
В наличииЦена 3 460 руб. 4 988 руб.865 руб. в СплитНасос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитДренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор...
-
В наличииЦена 3 600 руб. 5 488 руб.900 руб. в СплитНасос дренажный Patriot F 900 315302409
Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч 97242 мощностью 450 Вт и производительностью 2100 л/ч, с чугунным корпусом насосной части, создает напор до 40 м и применяется для организации систем полива и водоснабжения в загородном доме. Способен поднимать чистую воду с глубины до 8 м из водоемов, резервуаров и колодцев. Обеспечивает стабильный напор даже на верхних этажах дома, а скорости перекачки достаточно для организации нескольких точек водоразбора.
Преимущества
- Чугунная насосная часть — конструкция отличается надежностью и низким уровнем шума во время работы.
- Улучшенное охлаждение двигателя — корпус из алюминиевого сплава имеет ребристую поверхность.
- Долговечность — благодаря прочной крыльчатке из латуни насос выдерживает активное использование.
- Эффективная работа — сухой ротор обеспечивает высокий КПД при небольших затратах энергии.
- Отверстия в ножках — устройство можно закрепить на рабочей поверхности для устойчивости и снижения вибрации.
- Компактность — небольшие габариты и вес 5,15 кг упрощают транспортировку и хранение насоса.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: Насос поверхностный, 8 м, для чистой воды, электронный, для чистой воды, для чистой воды
Отзывы о товаре Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97242, СПН450-Ч, 450 Вт, напор 40 м, 2100 л/ч, чугун