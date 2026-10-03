Top.Mail.Ru
Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 1
Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 2
Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 3
Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 4
Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 5
Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 6
Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 7
Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 8
Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
50 Вт
Высота подъема
2
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 1
  • Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 2
  • Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 3
  • Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 4
  • Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 5
  • Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 6
  • Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 7
  • Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 8
  • Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
3 460 руб.  4 988 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347779
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5
3 460 руб. -31%
4 988 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
50 Вт
Высота подъема
2
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
15
Ширина, см
14
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х14
Вес, кг.
2.74

Описание товара Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5

Фонтанный насос Зубр ЗНФГ-33-2.5 подходит для перекачивания воды, содержащей включения диаметром до 15 мм. На входе установлен губчатый фильтр с крупными ячейками, который предотвращает попадание твердых частиц в механизм. Насос предназначен для организации мини-водопада или фонтана на садовом пруду. При помощи удлинительной трубки можно отрегулировать высоту основания фонтана. Максимальная глубина установки насоса - 3 метра. Предназначен для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй или водопадом; Может использоваться для перекачки чистой и слабозагрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели - диаметр твердых частиц не должен превышать 15 мм; Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана; Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана; Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра; Соединительный штуцер 1/2"; Четыре формы фонтанной струи: большой и малый каскады, гейзер, колокольчик; Идеально подходит для небольших и средних прудов Насадки: большой и малый каскады (120-150 см), гейзер (25-40 см), колокольчик (45-75 см); Инструкция; Упаковка.

Отзывы о товаре Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
50 Вт
Высота подъема
2
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
15
Ширина, см
14
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Фонтанный насос Зубр ЗНФГ-33-2.5 подходит для перекачивания воды, содержащей включения диаметром до 15 мм. На входе установлен губчатый фильтр с крупными ячейками, который предотвращает попадание твердых частиц в механизм. Насос предназначен для организации мини-водопада или фонтана на садовом пруду. При помощи удлинительной трубки можно отрегулировать высоту основания фонтана. Максимальная глубина установки насоса - 3 метра. Предназначен для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй или водопадом; Может использоваться для перекачки чистой и слабозагрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели - диаметр твердых частиц не должен превышать 15 мм; Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана; Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана; Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра; Соединительный штуцер 1/2"; Четыре формы фонтанной струи: большой и малый каскады, гейзер, колокольчик; Идеально подходит для небольших и средних прудов Насадки: большой и малый каскады (120-150 см), гейзер (25-40 см), колокольчик (45-75 см); Инструкция; Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5 – стоимость товара 3460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...