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Насос погружной Зубр НПБ-300 купить с доставкой в Москве
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Насос погружной Зубр НПБ-300

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Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 1
Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 2
Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 3
Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 4
Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 5
Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 6
Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 7
Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
бочечный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
300 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Качество воды
чистая
  • Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 1
  • Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 2
  • Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 3
  • Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 4
  • Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 5
  • Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 6
  • Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 7
  • Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
4 600 руб.  5 850 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266927
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной Зубр НПБ-300
4 600 руб. -21%
5 850 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
бочечный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
300 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Ширина, см
16.2
Высота, см
36.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х16
Вес, кг.
4.5

Описание товара Насос погружной Зубр НПБ-300

Погружной бочковой насос Зубр НПБ-300 - устройство для откачивания воды из переполненной ёмкости. Производительность составляет 41 л/мин. Насос отличается небольшими размерами и удобством в эксплуатации. Оснащен поплавковым выключателем, что обеспечивает автоматическое включение/выключение при изменении уровня воды. Защита от перегрева; Удобная изогнутая штанга для подвешивания за край ёмкости; Подходит для перекачивания дождевой воды; Корпус из пластика устойчив к коррозии; Поплавковый выключатель - работа в автоматическом режиме, защита от сухого хода; Ручка для переноски погружного бочкового насоса Зубр НПБ-300. Насос; Патрубок подающий - 2 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Руководство по эксплуатации; Коробка.

Отзывы о товаре Насос погружной Зубр НПБ-300




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
бочечный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
300 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Ширина, см
16.2
Высота, см
36.3
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной бочковой насос Зубр НПБ-300 - устройство для откачивания воды из переполненной ёмкости. Производительность составляет 41 л/мин. Насос отличается небольшими размерами и удобством в эксплуатации. Оснащен поплавковым выключателем, что обеспечивает автоматическое включение/выключение при изменении уровня воды. Защита от перегрева; Удобная изогнутая штанга для подвешивания за край ёмкости; Подходит для перекачивания дождевой воды; Корпус из пластика устойчив к коррозии; Поплавковый выключатель - работа в автоматическом режиме, защита от сухого хода; Ручка для переноски погружного бочкового насоса Зубр НПБ-300. Насос; Патрубок подающий - 2 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Руководство по эксплуатации; Коробка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос погружной Зубр НПБ-300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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