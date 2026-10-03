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Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 купить с доставкой в Москве
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Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4

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Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 1
Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 2
Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 3
Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 4
Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 5
Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 6
Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 7
Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 8
Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Мощность
85 Вт
Высота подъема
3
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
грязная
  • Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 1
  • Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 2
  • Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 3
  • Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 4
  • Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 5
  • Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 6
  • Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 7
  • Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 8
  • Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
4 870 руб.  7 350 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266925
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4
4 870 руб. -34%
7 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Мощность
85 Вт
Высота подъема
3
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
28
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х17
Вес, кг.
4.3

Описание товара Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4

Фонтанный насос Зубр ЗНФГ-50-3.4 рекомендуется для работы с чистой или загрязненной водой, диаметр твердых включений в которой не должен превышать 15 мм. Максимальная глубина установки насоса составляет 3 метра. В комплект поставки входят четыре насадки для получения различных типов струи. В конструкции предусмотрен губчатый фильтр, который предотвращает попадание твердых частиц внутрь механизма. Благодаря двум присоскам насос надежно крепится к плиточному или пластиковому дну водоема. Агрегат предназначен для украшения или декорирования пруда, искусственного водоема. Модель подойдет и для создания водопада. Предназначен для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй или водопадом; Может использоваться для перекачки чистой и загрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели; Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана; Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана; Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра; Соединительный штуцер 1"; Четыре формы фонтанной струи: большой и малый каскады, гейзер, колокольчик; Возможность организации водопада; Идеально подходит для небольших и средних прудов. Насадки: большой и малый каскады (120-150 см), гейзер (25-40 см), колокольчик (45-75 см); Инструкция; Упаковка.

Отзывы о товаре Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Мощность
85 Вт
Высота подъема
3
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
2
Развернуть
Ширина, см
28
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Фонтанный насос Зубр ЗНФГ-50-3.4 рекомендуется для работы с чистой или загрязненной водой, диаметр твердых включений в которой не должен превышать 15 мм. Максимальная глубина установки насоса составляет 3 метра. В комплект поставки входят четыре насадки для получения различных типов струи. В конструкции предусмотрен губчатый фильтр, который предотвращает попадание твердых частиц внутрь механизма. Благодаря двум присоскам насос надежно крепится к плиточному или пластиковому дну водоема. Агрегат предназначен для украшения или декорирования пруда, искусственного водоема. Модель подойдет и для создания водопада. Предназначен для украшения водоемов фонтаном с различными типами струй или водопадом; Может использоваться для перекачки чистой и загрязненной воды из водоемов с учетом технических характеристик модели; Плавная регулировка струи и легкая смена типа фонтана; Удлинительная трубка в комплекте позволяет отрегулировать высоту основания фонтана; Конструкция не требует обслуживания, кроме периодической промывки фильтра; Соединительный штуцер 1"; Четыре формы фонтанной струи: большой и малый каскады, гейзер, колокольчик; Возможность организации водопада; Идеально подходит для небольших и средних прудов. Насадки: большой и малый каскады (120-150 см), гейзер (25-40 см), колокольчик (45-75 см); Инструкция; Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4 - стоимость товара 4870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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