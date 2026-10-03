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Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч купить с доставкой в Москве
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Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч

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Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч - фото 1
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч - фото 2
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч - фото 3
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч - фото 4
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч - фото 5
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
650
Глубина погружения
8
Производительность, л/мин
40
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч - фото 1
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч - фото 2
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч - фото 3
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч - фото 4
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч - фото 5
  • Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
4 710 руб.  6 113 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347782
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч
4 710 руб. -23%
6 113 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Максимальный напор
45
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
650
Глубина погружения
8
Производительность, л/мин
40
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
35
Высота, см
19.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х20
Вес, кг.
8.25

Описание товара Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч

Поверхностный вихревой насос ЗУБР 650 Вт НС-М1-650-Ч помогает в организации полива и орошения растений. Качает чистую воду из колодцев, скважин и водоёмов. Оснащен однофазным двигателем с защитой от перегрузки. Благодаря отверстиям в основании, насос можно закрепить на поверхности.

Отзывы о товаре Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Максимальный напор
45
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
650
Глубина погружения
8
Производительность, л/мин
40
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
35
Высота, см
19.5
Страна производитель
Китай
Описание
Поверхностный вихревой насос ЗУБР 650 Вт НС-М1-650-Ч помогает в организации полива и орошения растений. Качает чистую воду из колодцев, скважин и водоёмов. Оснащен однофазным двигателем с защитой от перегрузки. Благодаря отверстиям в основании, насос можно закрепить на поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1-650-Ч - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4710 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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