Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
7
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%6 290 руб. 6 550 руб.
В наличии
Код товара: 347772
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Загружаем...
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6 290 руб. -4%
6 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
18
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х18
Вес, кг.
5.49
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550
Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - надежный аппарат для организации забора воды с глубины до 7 метров. Модель способна перекачивать чистую воду и воду с повышенным содержанием включений. Имеет ударопрочный корпус и ручку для переноски. Поплавок способен эффективно решить проблему "сухого хода".
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
18
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - надежный аппарат для организации забора воды с глубины до 7 метров. Модель способна перекачивать чистую воду и воду с повышенным содержанием включений. Имеет ударопрочный корпус и ручку для переноски. Поплавок способен эффективно решить проблему "сухого хода".
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Достоинства:
Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Достоинства:
Комментарий:
Насос хороший но переходник такое ощущение как будто он изготовлен из остывшего говна! Сломался в первом использовании! Будьте внимательны!
Достоинства:
Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Достоинства:
Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550 - стоимость товара 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-550
Достоинства:
Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Достоинства:
Комментарий:
Насос хороший но переходник такое ощущение как будто он изготовлен из остывшего говна! Сломался в первом использовании! Будьте внимательны!
Достоинства:
Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Достоинства:
Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает