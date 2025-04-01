Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
160
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%4 360 руб. 5 225 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266931
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
9
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
160
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
17.5
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х18
Вес, кг.
4.7
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-750
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, поплавковый, для грязной воды, дренажный, поплавковый, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 450 руб.1113 руб. в СплитДренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитСкважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3", 700 ...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитДренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор...
-
В наличииЦена 4 600 руб. 5 850 руб.1150 руб. в СплитНасос погружной Зубр НПБ-300
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитДренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97...
-
В наличииЦена 4 710 руб. 6 113 руб.1178 руб. в СплитНасос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1...
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитДренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (972...
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитСкважинный насос MTX 99502, DW-3,5-90S, винтовой, диаметр 3,5", ...
-
В наличииЦена 4 870 руб. 7 350 руб.1218 руб. в СплитНасос фонтанный Зубр ЗНФГ-50-3.4
-
В наличииЦена 4 870 руб. 5 738 руб.1218 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-400
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитФекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч
-
В наличииЦена 4 970 руб. 5 888 руб.1243 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-900
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
9
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
160
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
17.5
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой и загрязнённой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, поплавковый, для грязной воды, дренажный, поплавковый, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, поплавковый, для грязной воды, дренажный, поплавковый, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Достоинства:
Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Достоинства:
Комментарий:
часа три назад отправил такой же . Чаще проверяйте.
Достоинства:
Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Достоинства:
Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Достоинства:
Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-750 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-750
Достоинства:
Комментарий:
хватает его не более чем на год, хороша только цена
Достоинства:
Комментарий:
часа три назад отправил такой же . Чаще проверяйте.
Достоинства:
Комментарий:
Раньше такой брал на 300 Вт, два года как работает. Уже второй меняю с китайского на наш Зубр. Ювл МТБ Зубр, отличная технтка. Зубр вообще подтвердил себя на рыке как надежная и недорогая отечественная техника. Желаю вам процветания ребята!
Достоинства:
Комментарий:
Думаю на следующий сезон хватит.
Достоинства:
Комментарий:
при длине шланга 25-30м и перепаде высот 4-5м ~1, 5 куба откачивает