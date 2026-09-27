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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С купить с доставкой в Москве
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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С

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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
10.5
Глубина погружения
7
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
8 780 руб.  10 368 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266932
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
10.5
Глубина погружения
7
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
18
Высота, см
39.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х23х18
Вес, кг.
7.8

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С

Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-1100-С




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
10.5
Глубина погружения
7
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
18
Высота, см
39.5
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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