Насос дренажный Makita PF0610
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Характеристики
Описание товара Насос дренажный Makita PF0610
Насос Makita - это надежное и мощное решение для дренажных задач. Этот дренажный насос предназначен для работы с грязной водой и оснащен рядом характеристик, которые делают его идеальным выбором для многих приложений. С мощностью в 550 Вт насос способен перекачивать до 180 литров в минуту. Это делает его эффективным инструментом для быстрого откачивания воды. Максимальная высота подъема составляет 7 метров, что позволяет использовать насос в различных условиях, включая глубокие колодцы и подвалы. Насос Makita имеет высоту 33,5 см и ширину 18,5 см, что делает его компактным и удобным в использовании. Глубина погружения до 5 метров обеспечивает дополнительную гибкость при установке. Он оснащен поплавковым выключателем, который автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Конструкция этого насоса позволяет работать с водой, содержащей частицы до 35 мм, причем диаметр разъема соединения составляет 1 дюйм. Это делает насос идеальным для работы в условиях, где вода загрязнена или содержит крупные частицы. С максимальной температурой воды до 35°C, насос Makita способен справляться с различными погодными условиями. Это надежное и эффективное решение для тех, кому необходимо быстро и качественно справиться с задачами дренажа.
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