Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож
Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н 99804 с ножом имеет мощность 1100 Вт и производительность до 18000 л/ч, обеспечивает напор до 10 м, подходит для шлангов диаметром 2 дюйма и применяется для работы с чистой или грязной водой на глубине погружения до 5 м. Используется для перекачки жидкости из стоков, выгребных ям, емкостей и водоемов, а также для аварийной откачки воды из подвалов, погребов, траншей, котлованов. Его можно использовать для организации систем полива на даче. Насос оптимален для установки в канализационной системе: специальный нож измельчает крупные частицы, что позволяет избежать засорения. Также работает с холодными стоками, при этом температура жидкости не должна превышать 35 градусов.
Преимущества
- Автономность — поплавковый выключатель не допускает работы насоса на сухом ходу, участие пользователя при этом не требуется.
- Монтаж без специальных навыков — насос погружается в колодец с помощью троса и фиксируется в вертикальном положении.
- Термозащита — при перегреве двигатель отключается, что предотвращает его поломку.
- Надежность — корпус из чугуна и нержавеющей стали выдерживает эксплуатацию в агрессивной среде.
- Износостойкость — насосная часть изготовлена из чугуна, что уменьшает риск ее выхода из строя при работе с сильно загрязненными жидкостями.
- Герметичность — насос имеет степень защиты IPX8, поэтому его электронные компоненты надежно защищены от воды.
- Устойчивость — ножки на корпусе позволяют избежать опрокидывания насоса.
- Удобное перемещение — благодаря ручке насос легко транспортировать.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 770 руб. 11 163 руб.2193 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С
-
В наличииЦена 9 470 руб.2368 руб. в СплитНасос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессио...
-
В наличииЦена 9 560 руб. 12 788 руб.2390 руб. в СплитНасос фекальный Зубр НПФ-450
-
В наличииЦена 9 590 руб.2398 руб. в СплитСкважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-75-40
-
В наличииЦена 9 750 руб. 12 475 руб.2438 руб. в СплитНасос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С
-
В наличииЦена 9 810 руб.2453 руб. в СплитНасос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р
-
В наличииЦена 10 150 руб.2538 руб. в СплитСкважинный насос DENZEL 97255, DWC-3-60, центробежный, диаметр 3...
-
В наличииЦена 10 670 руб. 13 713 руб.2668 руб. в СплитНасос фекальный Зубр НПФ-750
-
В наличииЦена 10 980 руб.2745 руб. в СплитСкважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-100-40
-
В наличииЦена 11 310 руб.2828 руб. в СплитФекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 2...
-
В наличииЦена 11 610 руб.2903 руб. в СплитСкважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60
-
В наличииЦена 11 830 руб.2958 руб. в СплитСкважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4...
Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н 99804 с ножом имеет мощность 1100 Вт и производительность до 18000 л/ч, обеспечивает напор до 10 м, подходит для шлангов диаметром 2 дюйма и применяется для работы с чистой или грязной водой на глубине погружения до 5 м. Используется для перекачки жидкости из стоков, выгребных ям, емкостей и водоемов, а также для аварийной откачки воды из подвалов, погребов, траншей, котлованов. Его можно использовать для организации систем полива на даче. Насос оптимален для установки в канализационной системе: специальный нож измельчает крупные частицы, что позволяет избежать засорения. Также работает с холодными стоками, при этом температура жидкости не должна превышать 35 градусов.
Преимущества
- Автономность — поплавковый выключатель не допускает работы насоса на сухом ходу, участие пользователя при этом не требуется.
- Монтаж без специальных навыков — насос погружается в колодец с помощью троса и фиксируется в вертикальном положении.
- Термозащита — при перегреве двигатель отключается, что предотвращает его поломку.
- Надежность — корпус из чугуна и нержавеющей стали выдерживает эксплуатацию в агрессивной среде.
- Износостойкость — насосная часть изготовлена из чугуна, что уменьшает риск ее выхода из строя при работе с сильно загрязненными жидкостями.
- Герметичность — насос имеет степень защиты IPX8, поэтому его электронные компоненты надежно защищены от воды.
- Устойчивость — ножки на корпусе позволяют избежать опрокидывания насоса.
- Удобное перемещение — благодаря ручке насос легко транспортировать.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Отзывы о товаре Фекальный насос СИБРТЕХ 99804, СФН1100-Н, 1100 Вт, напор 10 м, 18000 л/ч, нож