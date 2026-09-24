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Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100 купить с доставкой в Москве
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Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100

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Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100 - фото 1
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100 - фото 2
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
45
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100 - фото 1
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100 - фото 2
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 470 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100
9 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
45
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
25
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х24
Вес, кг.
20.1

Описание товара Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100

Поверхностный насос ЗУБР 1100 Вт НПЦ-Т3-1100 подходит для перекачивания и забора чистой воды. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки, за счет чего отличается долгим сроком службы. Оснащен ручкой, благодаря чему удобен при транспортировке. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки.

Отзывы о товаре Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
45
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Развернуть
Ширина, см
25
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Поверхностный насос ЗУБР 1100 Вт НПЦ-Т3-1100 подходит для перекачивания и забора чистой воды. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки, за счет чего отличается долгим сроком службы. Оснащен ручкой, благодаря чему удобен при транспортировке. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100 - по цене 9470 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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