Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
45
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 470 руб.
В наличии
Код товара: 658400
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9 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
45
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
25
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х24
Вес, кг.
20.1
Описание товара Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100
Поверхностный насос ЗУБР 1100 Вт НПЦ-Т3-1100 подходит для перекачивания и забора чистой воды. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки, за счет чего отличается долгим сроком службы. Оснащен ручкой, благодаря чему удобен при транспортировке. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Бренд
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
45
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Развернуть
Ширина, см
25
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Поверхностный насос ЗУБР 1100 Вт НПЦ-Т3-1100 подходит для перекачивания и забора чистой воды. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки, за счет чего отличается долгим сроком службы. Оснащен ручкой, благодаря чему удобен при транспортировке. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1100Вт Профессионал НПЦ-Т3-1100 - по цене 9470 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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