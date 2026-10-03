Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С
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Характеристики
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-800-С
Погружной дренажный насос для чистой воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ Т5 НПЧ-Т5-800-С отличается долгим сроком службы. Применяется для работ на садовых участках. Обеспечивает подъем воды из колодцев и осушения емкостей. Имеет кабель длиной 15 метров, что обеспечивает быструю установку. Поплавковый выключатель способен эффективно решить проблему "сухого хода". Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Благодаря трехступенчатому нагнетательному механизму обеспечивается мощный напор и подъем воды до 30 м; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Кабель длиной 15 м может использоваться даже на большой глубине; Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для чистой воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ Т5 НПЧ-Т5-800-С. Насос; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.
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