Насос колодезный Patriot VP-24A 315302510
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационная
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Диаметр насоса
98
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%2 300 руб. 2 949 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345552
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационная
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Диаметр насоса
98
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
40°C
Ширина, см
9.8
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х24
Вес, кг.
4.2
Описание товара Насос колодезный Patriot VP-24A 315302510
Насос колодезный вибрационный предназначен для скважин глубиной до 7 метров и диаметром 98 мм. Забор воды верхний. Мощный двигатель 0, 3 кВт обеспечивает подъем воды на высоту до 60 метров. Оснащен датчиком защиты. Производительность насоса 1080 л/час. Насос сделан из высокопрочной нержавеющей стали и обладает антикоррозийными свойствами. Длина кабеля питания составляет 24 метров.
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Теги товара: колодезный, 7 м, Насос погружной
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационная
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Диаметр насоса
98
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
40°C
Ширина, см
9.8
Развернуть
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Насос колодезный вибрационный предназначен для скважин глубиной до 7 метров и диаметром 98 мм. Забор воды верхний. Мощный двигатель 0, 3 кВт обеспечивает подъем воды на высоту до 60 метров. Оснащен датчиком защиты. Производительность насоса 1080 л/час. Насос сделан из высокопрочной нержавеющей стали и обладает антикоррозийными свойствами. Длина кабеля питания составляет 24 метров.
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Теги товара: колодезный, 7 м, Насос погружной
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Теги товара: колодезный, 7 м, Насос погружной
Насос колодезный Patriot VP-24A 315302510 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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