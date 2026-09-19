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Насос колодезный Patriot VP-24A 315302510 купить с доставкой в Москве
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Насос колодезный Patriot VP-24A 315302510

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Насос колодезный Patriot VP-24A 315302510 - фото 1
Насос колодезный Patriot VP-24A 315302510 - фото 2
Насос колодезный Patriot VP-24A 315302510 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационная
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Диаметр насоса
98
  • Насос колодезный Patriot VP-24A 315302510 - фото 1
  • Насос колодезный Patriot VP-24A 315302510 - фото 2
  • Насос колодезный Patriot VP-24A 315302510 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
2 300 руб.  2 949 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345552
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационная
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Диаметр насоса
98
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
40°C
Ширина, см
9.8
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х24
Вес, кг.
4.2

Описание товара Насос колодезный Patriot VP-24A 315302510

Насос колодезный вибрационный предназначен для скважин глубиной до 7 метров и диаметром 98 мм. Забор воды верхний. Мощный двигатель 0, 3 кВт обеспечивает подъем воды на высоту до 60 метров. Оснащен датчиком защиты. Производительность насоса 1080 л/час. Насос сделан из высокопрочной нержавеющей стали и обладает антикоррозийными свойствами. Длина кабеля питания составляет 24 метров.

Отзывы о товаре Насос колодезный Patriot VP-24A 315302510




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационная
Мощность
300
Высота подъема
60
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
3/4 "
Диаметр насоса
98
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
40°C
Ширина, см
9.8
Развернуть
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Описание
Насос колодезный вибрационный предназначен для скважин глубиной до 7 метров и диаметром 98 мм. Забор воды верхний. Мощный двигатель 0, 3 кВт обеспечивает подъем воды на высоту до 60 метров. Оснащен датчиком защиты. Производительность насоса 1080 л/час. Насос сделан из высокопрочной нержавеющей стали и обладает антикоррозийными свойствами. Длина кабеля питания составляет 24 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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