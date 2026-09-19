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Насос циркуляционный Elitech НЦ 2513/6Э купить с доставкой в Москве
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Насос циркуляционный Elitech НЦ 2513/6Э

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Насос циркуляционный Elitech НЦ 2513/6Э
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос поверхностный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350572
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Характеристики

Бренд
ELITECH
Тип товара
Насос поверхностный
Размеры в упаковке, см
16х14х14
Вес, кг.
4

Описание товара Насос циркуляционный Elitech НЦ 2513/6Э

Насос циркуляционный ELITECH НЦ 2513/6Э предназначен для циркуляции горячей и холодной воды в системах отопления, горячего водоснабжения, охлаждения и кондиционирования.

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Характеристики
Бренд
ELITECH
Тип товара
Насос поверхностный
Описание
Насос циркуляционный ELITECH НЦ 2513/6Э предназначен для циркуляции горячей и холодной воды в системах отопления, горячего водоснабжения, охлаждения и кондиционирования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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