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Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м купить с доставкой в Москве
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Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м

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Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 1
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 2
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 3
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 4
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 5
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 6
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 7
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 8
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 9
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 10
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 11
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 12
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 13
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 14
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 15
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 16
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 17
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
вибрационный
Мощность
300
Высота подъема
75
Глубина погружения
5
Диаметр насоса
100
Качество воды
чистая
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 1
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 2
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 3
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 4
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 5
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 6
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 7
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 8
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 9
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 10
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 11
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 12
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 13
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 14
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 15
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 16
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 17
  • Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747992
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Характеристики

Бренд
MTX
Конструкция
вибрационный
Мощность
300
Высота подъема
75
Глубина погружения
5
Диаметр насоса
100
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х12
Вес, кг.
4.95

Описание товара Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м

Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м

Отзывы о товаре Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м




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Характеристики
Бренд
MTX
Конструкция
вибрационный
Мощность
300
Высота подъема
75
Глубина погружения
5
Диаметр насоса
100
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Страна производитель
Китай
Описание
Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вибрационный насос MTX 99314, VP-300-40, верхний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 40 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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