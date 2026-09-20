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Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) купить с доставкой в Москве
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Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263)

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Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 1
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 2
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 3
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 4
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 5
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 6
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 7
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 8
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 9
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 10
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 11
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 12
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 13
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 14
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 15
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 16
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 17
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 18
Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
Поверхностный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
450
Высота подъема
5
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Качество воды
грязная
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 1
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 2
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  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 4
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 5
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 6
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 7
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 8
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 9
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 10
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 11
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 12
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 13
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 14
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 15
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 16
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 17
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 18
  • Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658296
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
Поверхностный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
450
Высота подъема
5
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
12.2
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263)

Дренажный насос погружного типа Сибртех СДН450-35 предназначен для перекачивания бытовых отходов, грунтовых и сточных вод с содержанием твердых включений менее 35 мм. Мощности 450 Вт достаточно для применения в бытовых условиях и на небольших стройках.Однофазный двигатель позволяет перекачивать воду со скоростью до 8000 л/час, поднимая ее на высоту до 5.5 м. Он работает без перебоев и не издает много шума, т.к. изолирован прочным корпусом.Преимущества:Корпусу из высокопрочного пластика не страшны небольшие удары, например, о стенки колодца при установке на глубину.Насос защищен от попадания воды на электронику и двигатель по стандарту IPX8.Автоматический выключатель-поплавок прекращает перекачивание воды при понижении ее уровня ниже 40 см и возобновляет при повышении до заданного значения. Это защищает насос от работы вхолостую и позволяет обойтись без постоянного контроля работы.2 разъема “Елочка” разного диаметра позволяют присоединять шланги двух типов — на ?" и 1".Водопроводные шланги плотно соединяются с разъемами насоса, так обеспечивается герметичность и защита от утечек воды во время перекачивания.Ручка в верхней части корпуса делает процесс монтажа и извлечения насоса легким: к ней можно привязать веревку или трос. Также с удобством можно перенести насос в нужное место.3 опоры продуманы таким образом, чтобы насос устойчиво стоял на дне, не заваливаясь на бок от вибраций.Штепсельная вилка с заземлением позволяет безопасно работать с насосом без риска неправильного подключения или удара током.

Отзывы о товаре Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
Поверхностный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
450
Высота подъема
5
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
12.2
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос погружного типа Сибртех СДН450-35 предназначен для перекачивания бытовых отходов, грунтовых и сточных вод с содержанием твердых включений менее 35 мм. Мощности 450 Вт достаточно для применения в бытовых условиях и на небольших стройках.Однофазный двигатель позволяет перекачивать воду со скоростью до 8000 л/час, поднимая ее на высоту до 5.5 м. Он работает без перебоев и не издает много шума, т.к. изолирован прочным корпусом.Преимущества:Корпусу из высокопрочного пластика не страшны небольшие удары, например, о стенки колодца при установке на глубину.Насос защищен от попадания воды на электронику и двигатель по стандарту IPX8.Автоматический выключатель-поплавок прекращает перекачивание воды при понижении ее уровня ниже 40 см и возобновляет при повышении до заданного значения. Это защищает насос от работы вхолостую и позволяет обойтись без постоянного контроля работы.2 разъема “Елочка” разного диаметра позволяют присоединять шланги двух типов — на ?" и 1".Водопроводные шланги плотно соединяются с разъемами насоса, так обеспечивается герметичность и защита от утечек воды во время перекачивания.Ручка в верхней части корпуса делает процесс монтажа и извлечения насоса легким: к ней можно привязать веревку или трос. Также с удобством можно перенести насос в нужное место.3 опоры продуманы таким образом, чтобы насос устойчиво стоял на дне, не заваливаясь на бок от вибраций.Штепсельная вилка с заземлением позволяет безопасно работать с насосом без риска неправильного подключения или удара током.
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Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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