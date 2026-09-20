Описание товара Дренажный насос для грязной воды СДН450-35, 450 Вт, напор 5,5 м, 8000 л/ч Сибртех (97263)

Дренажный насос погружного типа Сибртех СДН450-35 предназначен для перекачивания бытовых отходов, грунтовых и сточных вод с содержанием твердых включений менее 35 мм. Мощности 450 Вт достаточно для применения в бытовых условиях и на небольших стройках.Однофазный двигатель позволяет перекачивать воду со скоростью до 8000 л/час, поднимая ее на высоту до 5.5 м. Он работает без перебоев и не издает много шума, т.к. изолирован прочным корпусом.Преимущества:Корпусу из высокопрочного пластика не страшны небольшие удары, например, о стенки колодца при установке на глубину.Насос защищен от попадания воды на электронику и двигатель по стандарту IPX8.Автоматический выключатель-поплавок прекращает перекачивание воды при понижении ее уровня ниже 40 см и возобновляет при повышении до заданного значения. Это защищает насос от работы вхолостую и позволяет обойтись без постоянного контроля работы.2 разъема “Елочка” разного диаметра позволяют присоединять шланги двух типов — на ?" и 1".Водопроводные шланги плотно соединяются с разъемами насоса, так обеспечивается герметичность и защита от утечек воды во время перекачивания.Ручка в верхней части корпуса делает процесс монтажа и извлечения насоса легким: к ней можно привязать веревку или трос. Также с удобством можно перенести насос в нужное место.3 опоры продуманы таким образом, чтобы насос устойчиво стоял на дне, не заваливаясь на бок от вибраций.Штепсельная вилка с заземлением позволяет безопасно работать с насосом без риска неправильного подключения или удара током.