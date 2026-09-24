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Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) купить с доставкой в Москве
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Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265)

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Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 1
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 2
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 3
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 4
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 5
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 6
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 7
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 8
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 9
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 10
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 11
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 12
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 13
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 14
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 15
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 16
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 17
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 18
Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
800 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Качество воды
грязная
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 1
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 2
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  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 6
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 7
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 8
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 9
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 10
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 11
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 12
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 13
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 14
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 15
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 16
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 17
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 18
  • Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658295
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Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265)
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
800 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
17
Высота, см
34.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265)

Дренажный насос Сибртех СДН800-35 97265 мощностью 800 Вт и производительностью 13500 л/ч обеспечивает напор до 9 м и используется для откачки из колодцев, резервуаров, водоемов, канав или траншей чистой и грязной воды с частицами диаметром до 35 мм, а также жидких бытовых отходов. Позволяет организовать систему полива или осушения подвала, погреба. Подходит не только для бытовых нужд, но и для проведения строительных и коммунальных работ. Благодаря поплавковому механизму, защищающему от сухого хода, насос работает автономно, отключаясь при достижении уровнем воды заданного минимума.

Преимущества

  • Простая установка — насос с помощью троса погружается в резервуар или колодец на глубину до 7 м, специальные инструменты не требуются.
  • Безопасная работа — насос с широким основанием не опрокидывается, электронные компоненты надежно изолированы от воды (степень защиты IPX8).
  • Надежность — корпус насосной части из ударопрочного пластика рассчитан на длительную эксплуатацию.
  • Универсальность — к насосу можно подключать шланги разного диаметра без переходников.
  • Удобное погружение и транспортировка — насос весом 4,25 кг с эргономичной ручкой легко перемещать и устанавливать в одиночку.

Отзывы о товаре Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
800 Вт
Высота подъема
9
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
17
Высота, см
34.5
Страна производитель
Китай
Описание

Дренажный насос Сибртех СДН800-35 97265 мощностью 800 Вт и производительностью 13500 л/ч обеспечивает напор до 9 м и используется для откачки из колодцев, резервуаров, водоемов, канав или траншей чистой и грязной воды с частицами диаметром до 35 мм, а также жидких бытовых отходов. Позволяет организовать систему полива или осушения подвала, погреба. Подходит не только для бытовых нужд, но и для проведения строительных и коммунальных работ. Благодаря поплавковому механизму, защищающему от сухого хода, насос работает автономно, отключаясь при достижении уровнем воды заданного минимума.

Преимущества

  • Простая установка — насос с помощью троса погружается в резервуар или колодец на глубину до 7 м, специальные инструменты не требуются.
  • Безопасная работа — насос с широким основанием не опрокидывается, электронные компоненты надежно изолированы от воды (степень защиты IPX8).
  • Надежность — корпус насосной части из ударопрочного пластика рассчитан на длительную эксплуатацию.
  • Универсальность — к насосу можно подключать шланги разного диаметра без переходников.
  • Удобное погружение и транспортировка — насос весом 4,25 кг с эргономичной ручкой легко перемещать и устанавливать в одиночку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дренажный насос для грязной воды СДН800-35, 800 Вт, напор 9 м, 13500 л/ч Сибртех (97265) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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