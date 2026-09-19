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Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306 купить с доставкой в Москве
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Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306

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Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306 - фото 1
Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306 - фото 2
Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306 - фото 3
Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
800
Высота подъема
10
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Качество воды
грязная
  • Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306 - фото 1
  • Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306 - фото 2
  • Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306 - фото 3
  • Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
9 680 руб.  12 325 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345684
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
800
Высота подъема
10
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
19
Высота, см
37.1
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х22х18
Вес, кг.
7.48

Описание товара Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306

Насосы выполнены в виде моноблоков, предназначенных для откачки сточных вод, которые скапливаются в септиках и дренажных ямах. Кроме того, фекальные насосы часто используют для быстрого осушения затопленных подвалов, котлованов и траншей. Потребность в таком оборудовании возникает даже при наличии центральной сети канализации — например, когда нужно компенсировать недостаточный угол наклона трубопровода и предотвратить образование засоров. Для работы в автоматическом режиме насосы оснащаются поплавковым выключателем. При понижении уровня жидкости до критически низкой отметки двигатель отключается. Тем самым предотвращается работа «всухую», чреватая ускоренным износом механической части, перегревом электродвигателя и преждевременным выходом из строя.

Отзывы о товаре Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306




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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
800
Высота подъема
10
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
19
Высота, см
37.1
Страна производитель
Россия
Описание
Насосы выполнены в виде моноблоков, предназначенных для откачки сточных вод, которые скапливаются в септиках и дренажных ямах. Кроме того, фекальные насосы часто используют для быстрого осушения затопленных подвалов, котлованов и траншей. Потребность в таком оборудовании возникает даже при наличии центральной сети канализации — например, когда нужно компенсировать недостаточный угол наклона трубопровода и предотвратить образование засоров. Для работы в автоматическом режиме насосы оснащаются поплавковым выключателем. При понижении уровня жидкости до критически низкой отметки двигатель отключается. Тем самым предотвращается работа «всухую», чреватая ускоренным износом механической части, перегревом электродвигателя и преждевременным выходом из строя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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