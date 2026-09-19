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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
800
Высота подъема
10
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
9 680 руб.
12 325
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345684
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Описание товара Насос фекальный Джилекс Фекальник 260/10 Н 5306
Насосы выполнены в виде моноблоков, предназначенных для откачки сточных вод, которые скапливаются в септиках и дренажных ямах. Кроме того, фекальные насосы часто используют для быстрого осушения затопленных подвалов, котлованов и траншей. Потребность в таком оборудовании возникает даже при наличии центральной сети канализации — например, когда нужно компенсировать недостаточный угол наклона трубопровода и предотвратить образование засоров. Для работы в автоматическом режиме насосы оснащаются поплавковым выключателем. При понижении уровня жидкости до критически низкой отметки двигатель отключается. Тем самым предотвращается работа «всухую», чреватая ускоренным износом механической части, перегревом электродвигателя и преждевременным выходом из строя.
Насосы выполнены в виде моноблоков, предназначенных для откачки сточных вод, которые скапливаются в септиках и дренажных ямах. Кроме того, фекальные насосы часто используют для быстрого осушения затопленных подвалов, котлованов и траншей. Потребность в таком оборудовании возникает даже при наличии центральной сети канализации — например, когда нужно компенсировать недостаточный угол наклона трубопровода и предотвратить образование засоров. Для работы в автоматическом режиме насосы оснащаются поплавковым выключателем. При понижении уровня жидкости до критически низкой отметки двигатель отключается. Тем самым предотвращается работа «всухую», чреватая ускоренным износом механической части, перегревом электродвигателя и преждевременным выходом из строя.
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