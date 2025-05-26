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Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф купить с доставкой в Москве
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Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф

31 Отзывы
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Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф - фото 1
Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф - фото 2
Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф - фото 3
Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
460 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф - фото 1
  • Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф - фото 2
  • Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф - фото 3
  • Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
8 800 руб.  14 106 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347769
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
460 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
21
Высота, см
22
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
57х21х21
Вес, кг.
8

Описание товара Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф

Многоступенчатый электрический насос ДЖИЛЕКС Водомет 55/35 А дф с поплавковым включателем обладает производительностью 3300 л/ч и корпусом диаметром 98 мм. С его помощью чистая вода будет доставляться в нужное вам место. Метод установки - погружной. Форма насоса - вертикальная. Он работает только с чистой водой. Основным его применением является орошение сада и огорода.

Отзывы о товаре Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, но время покажет. Напор воды немного уменьшился, по сравнению с насосом Водолей (параметры такие же были), но не критично. Работает тише - это плюс.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос , качает отлично, д и ещё гарантия приличная
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Олга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
насос отличный качает как надо
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. По весне посмотрим, что он умеет.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл с опозданием.упаковано в коробку, вроде целый и надеемся на долгий срок службы.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, как получил сразу и подключил все работает
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на вид хорош Еще не ставил жужжит Обратный клапан не 25 а 32 учтите Надо делать переходник
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
юрий т.

Достоинства:


Комментарий:
очень практичная вещь покупаю второй насос первый прослужил 8 лет
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отработал с весны и до заморозков Нареканий не было Напор сильный Из минусов только высокая цена
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Станислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает непрерывно год в септике. Доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Вадим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
из колодца 8 колец заполнение гидробак 100 литров за минту и 40 сек отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Василий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка цела, насос тоже, включается, пока не испоььзовал
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает в системе водоснабжения на даче. Справляется со своей задачей.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный насос, работает как насосная станция в паре с автоматом и гидроаккумулятором.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос пришел во время ещё не применял
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отработал сизон, пока вопросов нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Работает уже 3 месяца. Всё хорошо. Качество на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
надежный насос, всё лето качает воду из колодца
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Аркадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает несколько месяцев
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, хороший насос
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, работает как зверь, очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший насос. Качает примерно 2 куба за час с глубины 10 м и напор достойный.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Насос огонь. Смонтировал 32\' трубу э. Работает тихо и хорошо. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Первоначальный насос для колодца в меру мощный пока без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Даже с тремя источниками имеется напор. Обратный клапан в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Станислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо упакован, работает, колодец 9 метров и до дома 30 метров, 10 литров ведро наполняется за 26 секунд.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
товар получила еще не установила
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос, хорошая цена, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос, напор воды хороший, безшумный, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
купил данный насос для дачи, у нас в городе он стоит 14200, здесь взял за 9500, разница почти 5000 р, очень рад)
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2024
Виталий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил с обратным клапаном, забился, промыл. Если будете использовать после копки колодца, то не ставьте обратный клапан, забивается насос и шланг. Дренажным насосом качали. Обратный клапан ставить только после месяца прокачки колодца, иначе высокая вероятность спалить насос!!!



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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
460 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
21
Высота, см
22
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Многоступенчатый электрический насос ДЖИЛЕКС Водомет 55/35 А дф с поплавковым включателем обладает производительностью 3300 л/ч и корпусом диаметром 98 мм. С его помощью чистая вода будет доставляться в нужное вам место. Метод установки - погружной. Форма насоса - вертикальная. Он работает только с чистой водой. Основным его применением является орошение сада и огорода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, но время покажет. Напор воды немного уменьшился, по сравнению с насосом Водолей (параметры такие же были), но не критично. Работает тише - это плюс.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос , качает отлично, д и ещё гарантия приличная
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Олга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
насос отличный качает как надо
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. По весне посмотрим, что он умеет.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл с опозданием.упаковано в коробку, вроде целый и надеемся на долгий срок службы.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, как получил сразу и подключил все работает
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на вид хорош Еще не ставил жужжит Обратный клапан не 25 а 32 учтите Надо делать переходник
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
юрий т.

Достоинства:


Комментарий:
очень практичная вещь покупаю второй насос первый прослужил 8 лет
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отработал с весны и до заморозков Нареканий не было Напор сильный Из минусов только высокая цена
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Станислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает непрерывно год в септике. Доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Вадим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
из колодца 8 колец заполнение гидробак 100 литров за минту и 40 сек отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Василий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка цела, насос тоже, включается, пока не испоььзовал
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает в системе водоснабжения на даче. Справляется со своей задачей.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный насос, работает как насосная станция в паре с автоматом и гидроаккумулятором.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос пришел во время ещё не применял
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отработал сизон, пока вопросов нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Работает уже 3 месяца. Всё хорошо. Качество на высоте.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
надежный насос, всё лето качает воду из колодца
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Аркадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает несколько месяцев
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, хороший насос
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, работает как зверь, очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший насос. Качает примерно 2 куба за час с глубины 10 м и напор достойный.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Насос огонь. Смонтировал 32\' трубу э. Работает тихо и хорошо. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Первоначальный насос для колодца в меру мощный пока без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Даже с тремя источниками имеется напор. Обратный клапан в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Станислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо упакован, работает, колодец 9 метров и до дома 30 метров, 10 литров ведро наполняется за 26 секунд.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
товар получила еще не установила
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос, хорошая цена, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос, напор воды хороший, безшумный, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
купил данный насос для дачи, у нас в городе он стоит 14200, здесь взял за 9500, разница почти 5000 р, очень рад)
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2024
Виталий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил с обратным клапаном, забился, промыл. Если будете использовать после копки колодца, то не ставьте обратный клапан, забивается насос и шланг. Дренажным насосом качали. Обратный клапан ставить только после месяца прокачки колодца, иначе высокая вероятность спалить насос!!!


Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/35 А дф - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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