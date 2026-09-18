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Насос дренажный Makita PF1100 купить с доставкой в Москве
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Насос дренажный Makita PF1100

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Насос дренажный Makita PF1100 - фото 1
Насос дренажный Makita PF1100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
  • Насос дренажный Makita PF1100 - фото 1
  • Насос дренажный Makita PF1100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
8 710 руб.  12 853 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273988
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Насос погружной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х17
Вес, кг.
7.36

Описание товара Насос дренажный Makita PF1100

Погружной дренажный насос Makita PF1100 – это устройство, предназначенное для добычи чистой воды из родника и источника. Изготовленный из высококачественной нержавеющей стали корпус гарантирует долгий срок службы насоса.

Отзывы о товаре Насос дренажный Makita PF1100




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Насос погружной
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной дренажный насос Makita PF1100 – это устройство, предназначенное для добычи чистой воды из родника и источника. Изготовленный из высококачественной нержавеющей стали корпус гарантирует долгий срок службы насоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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