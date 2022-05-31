Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
600 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
9
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%8 440 руб. 12 613 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 142678
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
600 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
9
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
50°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
0
Ширина, см
19.5
Высота, см
21.9
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х22х20
Вес, кг.
8.03
Описание товара Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н
Оснащен двигателем мощностью 600 Вт с защитой от перегрузки и способен перекачивать до 60 литров воды в минуту. Применяется для полива в саду или для организации домового водоснабжения. Корпус насоса из нержавеющей стали защищает внутренние элементы от механических повреждений и не подвержен коррозии, что гарантирует долгий срок службы агрегата. Встроенный эжектор способствует увеличению глубины всасывания.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
600 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
9
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
50°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
0
Ширина, см
19.5
Высота, см
21.9
Страна производитель
Россия
Оснащен двигателем мощностью 600 Вт с защитой от перегрузки и способен перекачивать до 60 литров воды в минуту. Применяется для полива в саду или для организации домового водоснабжения. Корпус насоса из нержавеющей стали защищает внутренние элементы от механических повреждений и не подвержен коррозии, что гарантирует долгий срок службы агрегата. Встроенный эжектор способствует увеличению глубины всасывания.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Достоинства:
Приятная цена, работает.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для мойки автомобиля. Живу загородом, машину мою часто. Подключил самостоятельно, сложностей не было. Воду беру из речки, проходящей по границе участков. Напор стабильный, достаточно мощный что бы убрать налипшую грязь с кузова и порогов. Шумит не очень сильно, ни меня ни окружающий не напрягает. Покупкой доволен.
Достоинства:
Отвечает всем заявленным характеристикам.
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
Стоит не очень дорого, работает как положено. Напор не самый сильный, но для ежедневных нужд дачника подойдет. Воду на высоту 2.5 метра качал не очень долго, бассейн осушил тоже достаточно быстро. Для полива грядок комфортная струя. С включением проблем тоже нет, запускается быстро. Собран качественно, нигде не болтается. В отличии от соседского насоса не скачет по полу как кузнечик.
Достоинства:
Рабочий, простой, без лишних наворотов
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Выглядит с наружи очень хорошо, даже смотреть приятно. Корпус металлический. Поставил в подвал спасаться от подтоплений. Воду откачивает быстро, шумит, как и все ни тихо, ни шумно. Примесь песка и пыли на работу никак не повлияла. При соблюдении всех необходимых условий выдает заявленную производительность. Рекомендую.
Достоинства:
Корпус выполнен из нержавеющей стали. Собран добротно.
Недостатки:
Отсутствуют.
Комментарий:
Хорошо работает, со своей задачей справляется. Запчасти есть в каждом магазине. Лично у меня пока никаких проблем не возникало, всем доволен. Во время работы сильного шума нет, почти не слышно. По полу не прыгает, побегов не планирует. Напор дает хороший, на полив то что надо. Емкости наполняет быстро, воду на крышу летнего душа закидывает без проблем.
Достоинства:
Бассейн наполнил, машину помыл, грядки полил. Молодец.
Недостатки:
Претензий не будет.
Комментарий:
Все поставленные задачи выполнил на ура. Установка простая, обслуживания не требует. Работает самостоятельно. Присмотра не требует. На деревянном настиле стоит крепко, лишних звуков во время работы не издает. Может работать без перерыва достаточно долго. Корпус металлический. Напор хороший, для полива подойдет. При наполнении бассейна выдал заявленную производительность в 60 литров в минуту.
Достоинства:
Воду качает, а больше мне и не надо.
Недостатки:
Не выявила для себя
Комментарий:
Не без помощи выбрала данную модель для полива грядок. Корпус из нержавейки, считаю, что это очень хорошо. Качает хорошо, за вечер поливаю все растения и наполняю бочки у меня их много. Недавно подарили большой бассейн, теперь и его наполняю, и откачиваю с помощью насоса. Времени тратит не много, справляется с задачами очень быстро. Простое и понятное устройство.
Достоинства:
Корпус, мощность, цена, внешний вид
Недостатки:
Проблем не найдено
Комментарий:
Работает тихо, только легкое гудение. Производительность хорошая, при небольшом перепаде, с земли в бак закачивает около 60 литров в минуту. Пока не сделали себе систему всю воду закачивали с помощью него. Брали из колодца, и из ручья. Внутрь дома за сезон не убирали ни разу, выглядит как новый. Хороший вариант для небольшого дачного участка. Аппарат надежный, работает бесперебойно.
Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н
Достоинства:
Приятная цена, работает.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для мойки автомобиля. Живу загородом, машину мою часто. Подключил самостоятельно, сложностей не было. Воду беру из речки, проходящей по границе участков. Напор стабильный, достаточно мощный что бы убрать налипшую грязь с кузова и порогов. Шумит не очень сильно, ни меня ни окружающий не напрягает. Покупкой доволен.
Достоинства:
Отвечает всем заявленным характеристикам.
Недостатки:
Не заметил
Комментарий:
Стоит не очень дорого, работает как положено. Напор не самый сильный, но для ежедневных нужд дачника подойдет. Воду на высоту 2.5 метра качал не очень долго, бассейн осушил тоже достаточно быстро. Для полива грядок комфортная струя. С включением проблем тоже нет, запускается быстро. Собран качественно, нигде не болтается. В отличии от соседского насоса не скачет по полу как кузнечик.
Достоинства:
Рабочий, простой, без лишних наворотов
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Выглядит с наружи очень хорошо, даже смотреть приятно. Корпус металлический. Поставил в подвал спасаться от подтоплений. Воду откачивает быстро, шумит, как и все ни тихо, ни шумно. Примесь песка и пыли на работу никак не повлияла. При соблюдении всех необходимых условий выдает заявленную производительность. Рекомендую.
Достоинства:
Корпус выполнен из нержавеющей стали. Собран добротно.
Недостатки:
Отсутствуют.
Комментарий:
Хорошо работает, со своей задачей справляется. Запчасти есть в каждом магазине. Лично у меня пока никаких проблем не возникало, всем доволен. Во время работы сильного шума нет, почти не слышно. По полу не прыгает, побегов не планирует. Напор дает хороший, на полив то что надо. Емкости наполняет быстро, воду на крышу летнего душа закидывает без проблем.
Достоинства:
Бассейн наполнил, машину помыл, грядки полил. Молодец.
Недостатки:
Претензий не будет.
Комментарий:
Все поставленные задачи выполнил на ура. Установка простая, обслуживания не требует. Работает самостоятельно. Присмотра не требует. На деревянном настиле стоит крепко, лишних звуков во время работы не издает. Может работать без перерыва достаточно долго. Корпус металлический. Напор хороший, для полива подойдет. При наполнении бассейна выдал заявленную производительность в 60 литров в минуту.
Достоинства:
Воду качает, а больше мне и не надо.
Недостатки:
Не выявила для себя
Комментарий:
Не без помощи выбрала данную модель для полива грядок. Корпус из нержавейки, считаю, что это очень хорошо. Качает хорошо, за вечер поливаю все растения и наполняю бочки у меня их много. Недавно подарили большой бассейн, теперь и его наполняю, и откачиваю с помощью насоса. Времени тратит не много, справляется с задачами очень быстро. Простое и понятное устройство.
Достоинства:
Корпус, мощность, цена, внешний вид
Недостатки:
Проблем не найдено
Комментарий:
Работает тихо, только легкое гудение. Производительность хорошая, при небольшом перепаде, с земли в бак закачивает около 60 литров в минуту. Пока не сделали себе систему всю воду закачивали с помощью него. Брали из колодца, и из ручья. Внутрь дома за сезон не убирали ни разу, выглядит как новый. Хороший вариант для небольшого дачного участка. Аппарат надежный, работает бесперебойно.